Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị cho con người làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào AI

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và các đại biểu khai mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Tham dự hội nghị có hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Hội nghị hướng đến thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Hội nghị cũng sẽ trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy; phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số.

Trong khuôn khổ hội nghị, còn có các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và AI đang mở ra những cơ hội lớn cho giáo dục, đồng thời đặt ra những thách thức mới về chất lượng thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và khoảng cách số. Quan trọng hơn, giáo dục phải trả lời câu hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho con người làm chủ và làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào AI.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam cần xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, an toàn, liên thông, phát triển các giải pháp công nghệ và AI thực sự giải quyết những bài toán của giáo dục, đồng thời phát triển năng lực con người để làm chủ và dẫn dắt công nghệ. Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình tốt nhất của thế giới, đồng thời không chỉ tiếp nhận những giải pháp đã có mà muốn cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng tạo ra những giải pháp phù hợp với Việt Nam, có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn các trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và các nhà khoa học cùng tham gia giải quyết những bài toán cụ thể của giáo dục. "Chúng tôi sẵn sàng mở cửa để hợp tác, sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới và mong muốn cùng các đối tác quốc tế biến những tiến bộ của công nghệ thành những thay đổi thực chất trong giáo dục", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Các đối tác quốc tế cũng chia sẻ những kỳ vọng về hợp tác giáo dục với Việt Nam. Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam kỳ vọng phát huy thế mạnh của châu Âu về giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy các hợp tác cụ thể với Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu chung, AI và kỹ năng số.

Đông đảo đại biểu quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, cho rằng chuyển đổi số cần hướng tới cải thiện kết quả học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, bảo đảm an toàn và quyền của trẻ em, đồng thời chú trọng công bằng và tính bao trùm.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho biết các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức giáo dục Hoa Kỳ mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới; trong đó cần sự phối hợp giữa Chính phủ, các cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân.

Đại diện các doanh nghiệp cũng kỳ vọng sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, phối hợp với các trường đại học và đưa chuyên gia doanh nghiệp tham gia đào tạo.

Cùng với hội nghị, Bộ GD-ĐT cũng tổ chức Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục với hơn 70 gian hàng. Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Đáng chú ý, triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn cùng các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Gian hàng trưng bày công nghệ robot tại triển lãm thu hút sự chú ý của nhiều người đại biểu. Ảnh: NGUYỄN MẠNH