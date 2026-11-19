Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự ngày hội.

Liên khu dân cư 5 ấp có 3.172 hộ, với 12.169 nhân khẩu. Thời gian qua, người dân đã đoàn kết, chung sức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Qua bình xét, có 2.552 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,52%.

Các tổ nhân dân tự quản tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết. Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi nhận, có đóng góp thiết thực cho địa phương.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng hoa chúc mừng.

Bí thư Đảng ủy xã Định Hòa Trương Minh Khiêm cho biết, đồng bào Khmer chiếm 54,58% dân số toàn xã, sản xuất nông nghiệp vẫn là nguồn sinh kế chủ yếu. Thời gian qua, địa phương tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Trương Minh Khiêm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã xác định đoàn kết là nền tảng, đồng thuận là sức mạnh, chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt. Trong đó, phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng quê hương phát triển.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng quà cho các tập thể.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang (thứ năm, từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (thứ sáu, từ phải qua) tặng quà cho các cá nhân.

Dịp này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao tặng hơn 165 suất quà cho tập thể UBND xã, các ấp, trường học, cơ sở tôn giáo; người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có uy tín, cán bộ cơ sở và các hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.