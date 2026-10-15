Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 4 năng lực cốt lõi để doanh nghiệp trẻ vươn ra toàn cầu

Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chỉ rõ những năng lực doanh nghiệp Việt cần nâng cao để tham gia thị trường toàn cầu, đồng thời nêu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, điều kiện tiên quyết để vươn ra thị trường quốc tế là doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược với mục tiêu và định hướng rõ ràng. Chuẩn bị hành trang này, theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, các doanh nghiệp trẻ tập trung vào 4 nhóm năng lực chính.

Thứ nhất, doanh nghiệp phải luôn đổi mới tư duy quản trị và phát triển nhân sự. Doanh nghiệp cần chuyển đổi sang tư duy quản trị theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái đa tầng toàn cầu. Doanh nghiệp phải làm quen với tư duy quản trị tuân thủ, đặc biệt là tôn trọng sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền tác giả; đồng thời cần chuẩn bị đội ngũ nhân sự đủ tầm, có khả năng đàm phán quốc tế và kết nối chuỗi cung ứng.

Thứ hai, doanh nghiệp cần chuẩn hóa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm, dịch vụ phải được tiêu chuẩn hóa để đáp ứng các chứng chỉ quốc tế như: ISO 9001, ISO 27001 trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo; ISO 22000 cho nông sản hay HACCP, ESG...cho các sản phẩm sạch.

Bộ trưởng cho rằng việc trang bị các chứng chỉ phù hợp với từng lĩnh vực, thị trường sẽ giúp sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và hạ tầng thương mại, ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại như ERP, CRM để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường đưa sản phẩm, thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử lớn như: Amazon, Alibaba, Shopee, TikTok...

Thứ tư, doanh nghiệp đầu tư cho xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu, tự định vị giá trị dựa trên sự khác biệt theo 2 cách: cung cấp cho thị trường sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao hơn hoặc giá trị tương đương nhưng chi phí thấp hơn. Sản phẩm phải có đăng ký nhãn hiệu, bản quyền trước khi gia nhập thị trường.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại và hội nhập đồng thời triển khai các chính sách phòng vệ thương mại, tăng cường cảnh báo sớm những nguy cơ doanh nghiệp có thể gặp phải khi tham gia thị trường nước ngoài, đồng thời kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.