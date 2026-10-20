Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi 4 Luật

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Ảnh: Quốc hội)

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được xây dựng trên cơ sở của 3 định hướng cốt lõi, gồm: (i) đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực hiện; (ii) tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính; và (iii) tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Thứ nhất, về sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm xây dựng dự án Luật.

Về cơ sở chính trị, dự án Luật thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phục vụ tăng trưởng hai con số.

Về cơ sở pháp lý, dự án Luật được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết 190/2025/QH15 của Quốc hội; và nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 119/2026/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về cơ sở thực tiễn, tại dự thảo Luật, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; phân cấp, phân quyền 10 nội dung; tháo gỡ 31 nội dung đang vướng mắc, nhất là gắn với nhu cầu của môi trường kinh tế số và nền tảng số.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Ảnh: Quốc hội)

Thứ hai, về quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, Dự án Luật đã thực hiện đầy đủ theo quy trình, quy định, đã được Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc hội thẩm tra, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận, Chính phủ đã chủ động tiếp thu 21/22 ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 39/45 nhóm ý kiến thẩm tra. Các nội dung báo cáo lãm rõ thêm đều đã có giải trình bằng văn bản.

Thứ ba, về nội dung dự thảo Luật, Dự thảo Luật gồm 6 Điều, 4 Điều sửa Luật, 1 Điều về hiệu lực, và 1 Điều về chuyển tiếp. Cụ thể:

Với Luật Thương mại, dự thảo Luật bãi bỏ 3 nhóm điều kiện kinh doanh, 4 thủ tục hành chính, phân cấp 1 thủ tục và sửa đổi 3 nội dung chồng chéo.

Với Luật Cạnh tranh, dự thảo Luật đơn giản hóa 2 thủ tục theo phương thức điện tử và hoàn thiện 3 nội dung hướng đến hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm các hành vi phản cạnh tranh trong nền kinh tế xã hội và các mô hình kinh doanh mới.

Với Luật Quản lý ngoại thương, Dự thảo Luật bãi bỏ 2 thủ tục, đơn giản hóa 9 thủ tục, phân cấp 5 nội dung và hoàn thiện 4 nội dung cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Dự thảo Luật phân cấp 4 nội dung và hoàn thiện 1 nội dung để thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định, dự án Luật đã được xây dựng đúng quy trình, thủ tục theo Luật định. Quá trình soạn thảo công khai, minh bạch, hợp hiến, hợp pháp, không phát sinh tổ chức bộ máy và biên chế. Chính phủ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này.