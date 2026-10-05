Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: quangtri.gov.vn

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại công trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện Cục Điện lực, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Hóa chất, Viện Năng lượng, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO); lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), các tổng thầu, nhà thầu và đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: quangtri.gov.vn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị không chỉ báo cáo tiến độ tổng thể mà phải rà soát kỹ từng công việc trên đường găng, xác định rõ đầu mối thực hiện, trách nhiệm phối hợp và thời hạn hoàn thành. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được yêu cầu chủ động phối hợp, tập trung giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để dự án bám sát các mốc tiến độ đã đề ra.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: quangtri.gov.vn

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng diện tích Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là 540,5 ha, gồm 210 ha mặt biển và 330,5 ha đất liền. Đến nay, toàn bộ diện tích mặt biển đã được bàn giao cho nhà thầu thi công; diện tích đất liền đã bàn giao 329,92 ha, đạt khoảng 99,82%. Phần diện tích còn lại khoảng 0,58 ha đang được hoàn thiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng.

Các dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III đã được phê duyệt; riêng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã được cấp Giấy phép môi trường vào ngày 28/8/2026...

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 hiện đạt tiến độ tổng thể 99,62%. Ảnh: EVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương khẳng định Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cam kết tỉnh Quảng Trị sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công Thương. Ảnh: quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cam kết địa phương sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công Thương, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: EVN

Bộ trưởng nhấn mạnh, Quảng Trị có tiềm năng trở thành trung tâm năng lượng quan trọng của khu vực, với hệ sinh thái năng lượng đa dạng và có khả năng tích hợp nhiều loại hình nguồn điện, hạ tầng và nhiên liệu. Vì vậy, việc triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch phải được nhìn trong tổng thể dài hạn, nhưng trước mắt phải tập trung cao nhất cho những mốc tiến độ đã cam kết, trước hết là đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại toàn bộ trong năm 2026.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo EVN kiểm tra công tác vận hành chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 tại phòng điều khiển trung tâm. Ảnh: quangtri.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đầu tư nguồn lực tương xứng, hỗ trợ và đồng hành để hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, EVN, NSMO, PV GAS và UBND tỉnh Quảng Trị cần duy trì cơ chế phối hợp trực tiếp, xử lý công việc theo nguyên tắc rõ thời hạn, rõ trách nhiệm; các vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo để xem xét, xử lý.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư và người lao động đang làm nhiệm vụ tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Ảnh: EVN

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An thăm hỏi, tặng quà cán bộ, kỹ sư đơn vị nhà thầu. Ảnh: EVN

Việc đưa các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đặc biệt là dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 về đích đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, bổ sung nguồn điện cho hệ thống và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.