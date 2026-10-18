Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng họp song phương với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin
Trưa ngày 17/10/2026, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi họp song phương với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
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Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/gallery/chum-anh--bo-truong-bo-cong-thuong-le-manh-hung-hop-song-phuong-voi-tong-thong-thuy-si-guy-parmelin-559021.htm