Kết luận Hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027 và công tác bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028 ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong mọi trường hợp phải bảo đảm cung ứng đủ năng lượng nói chung, đặc biệt là điện, cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân bằng những giải pháp cụ thể, khả thi.

Theo Bộ trưởng, yêu cầu đặt ra là cả hệ thống phải vào cuộc đồng bộ, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Ma trận công việc phải đi liền với ma trận trách nhiệm và ma trận rủi ro để bảo đảm khả năng quản trị, kiểm soát và thực hiện bằng được mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng giao 8 nhóm nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028.

Đặc biệt, đối với các công trình nguồn điện, lưới điện đã xác định bắt buộc phải đưa vào vận hành trong năm 2027, các đơn vị phải tập trung thực hiện bằng được, với những mốc quyết định và tiến độ cụ thể. Bộ trưởng lưu ý, việc xây dựng các phương án dự phòng là nhằm ứng phó với rủi ro tăng trưởng và những tình huống bất lợi, không phải để tính toán phương án lùi tiến độ. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng giao 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan, đơn vị.

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027, có tính đến năm 2028 và tầm nhìn dài hạn hơn. NSMO chủ trì, phối hợp với Cục Điện lực tính toán các dự án nguồn điện trong tổng thể dài hạn; đề xuất cụ thể kịch bản cơ sở, kịch bản điều hành và kịch bản kiểm tra cho cao điểm mùa khô. Các kịch bản phải làm rõ khả năng cung ứng điện theo từng giai đoạn, bảo đảm số liệu, dự báo nhu cầu và biểu đồ phụ tải; tính toán đầy đủ khả dụng nguồn điện và các rủi ro, kể cả tình huống xảy ra sự cố đồng thời, sự cố kép, nhằm bảo đảm độ ổn định và dự phòng của hệ thống. Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twins), đưa vào vận hành chậm nhất trong quý I/2027. Ngay sau khi phương thức vận hành được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ ban hành Chỉ thị về bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028.

Thứ hai, chủ động điều tiết, tích nước các hồ thủy điện phục vụ mùa khô năm 2027. NSMO và Cục Điện lực phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tổ chức tích nước tối đa đến ngày 31/12/2026, tiếp tục giữ nước đến hết ngày 31/3/2027; quản trị đồng bộ, tối ưu và tiết kiệm tài nguyên nước cho phát điện. Đồng thời, phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng nước hạ du, trình hai Bộ thống nhất trước ngày 31/12/2026. Bộ trưởng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các quy trình vận hành hồ chứa.

Thứ ba, duy trì công suất khả dụng của các nhà máy điện. Các đơn vị phối hợp với chủ sở hữu, chủ đầu tư nhà máy xây dựng kế hoạch tổng thể về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, hạn chế tối đa ảnh hưởng của công tác sửa chữa và các vướng mắc về môi trường đến khả năng cung ứng điện. Ưu tiên bố trí sửa chữa các nhà máy nhiệt điện trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, hạn chế dừng máy vào cao điểm mùa khô và cuối năm; siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Thứ tư, bảo đảm đủ nhiên liệu phát điện theo kịch bản NSMO xây dựng. Cục Năng lượng - Dầu khí phối hợp với PETROVIETNAM, PV GAS, TKV, Binh đoàn 19 và các doanh nghiệp liên quan xây dựng biểu đồ cung cấp than, khí, dầu đồng bộ với phương thức vận hành hệ thống điện. Đồng thời, sớm hoàn thiện cơ chế bổ sung LNG nhập khẩu, hoàn thành kết nối kho LNG Cái Mép với kho LNG Thị Vải để sớm cấp khí phục vụ phát điện; bảo đảm tồn kho than, dầu dự phòng trước mùa khô.

Thứ năm, tập trung đẩy nhanh các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm. Cục Điện lực làm việc với các chủ đầu tư để rà soát, đôn đốc tiến độ, bảo đảm đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ các trạm biến áp 500 kV cấp điện cho miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh nhập khẩu điện.

Thứ sáu, khẩn trương triển khai các giải pháp bổ sung công suất đỉnh. Phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) theo quy mô và khung giá đã xác định. EVN, PETROVIETNAM, TKV và các chủ đầu tư rà soát, đăng ký quy mô đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng. UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với ngành Điện thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, khách hàng sử dụng điện lớn và công sở; triển khai giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho các địa phương.

Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các trạm biến áp 500 kV, bảo đảm đồng bộ với tiến độ nguồn điện, nâng cao năng lực truyền tải và đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn 2027-2028.

Thứ bảy, siết chặt, tăng cường quản lý nhu cầu điện. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg về tiết kiệm điện; thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải, phấn đấu giảm tối thiểu khoảng 3.000 MW công suất đỉnh tại miền Bắc trong năm 2027. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Thứ tám, tổ chức thực hiện rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền. Trên cơ sở ma trận trách nhiệm, phân định cụ thể vai trò của từng cơ quan, đơn vị, gắn với việc kiểm tra, giám sát và kiểm điểm kết quả thực hiện.

Bên cạnh 8 nhóm nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, tăng cường phối hợp với các địa phương để triển khai đồng bộ, hiệu quả phương thức vận hành hệ thống điện năm 2027, có tính đến năm 2028.

Đối với công tác thông tin, truyền thông, Bộ trưởng đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin đầy đủ về kết quả bảo đảm cung ứng điện năm 2026; nhận diện khách quan những khó khăn, thách thức trong giai đoạn 2027-2028 và quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, cần kịp thời động viên các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các chỉ đạo tại hội nghị tập trung vào cả yêu cầu cân đối cung - cầu điện trước mắt và nâng cao năng lực quản trị, điều hành hệ thống điện. Từ dự báo phụ tải, điều tiết thủy điện, bảo đảm nhiên liệu đến đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát triển lưu trữ và quản lý nhu cầu điện, từng nhiệm vụ đều được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, nguồn điện nền mới chưa thể bổ sung ngay và rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế còn hiện hữu, yêu cầu của Bộ trưởng là không để bị động trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời bảo đảm các giải pháp dự phòng phải được chuẩn bị thực chất, có khả năng triển khai và phát huy hiệu quả khi cần thiết.