Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình trước Quốc hội về dự án sửa 4 luật

Ngày 28/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: Quốc hội