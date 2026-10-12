Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga

Cùng dự có Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; mong muốn phát triển quan hệ tin cậy, thực chất và hiệu quả lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước trên cơ sở củng cố và làm sâu sắc tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác, tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị bền chặt.

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật của Liên bang Nga (như Hội đồng An ninh, Cơ quan An ninh, Cơ quan Vệ binh quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Ủy ban Điều tra…) đã tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao đổi với Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga Arkady Alexandrovich Gostev.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga trong lĩnh vực thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân kể từ sau khi Bản ghi nhớ giữa hai bên được ký kết vào tháng 10-2025.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các buổi làm việc chuyên đề, hội thảo, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, tổ chức thi hành pháp luật, qua đó xác định những nội dung hợp tác phù hợp, thiết thực và có khả năng triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý thi hành án, quản lý các cơ sở giam giữ; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Quang cảnh buổi tiếp.

Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga Arkady Alexandrovich Gostev khẳng định, hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Liên bang Nga nói chung, Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga nói riêng với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ngài Arkady Alexandrovich Gostev bày tỏ tin tưởng, với cam kết chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh thực thi pháp luật Liên bang Nga, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực thi hành án hình sự.