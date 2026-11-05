Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tăng mức phạt tiền với vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Nội dung trên được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đề cập khi phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 5/11.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Duy Linh)

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, các quy định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung cần được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, kể từ ngày 1/7/2026, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được bãi bỏ theo Nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ.

“Dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy thì việc kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trách nhiệm trong quản lý, xử lý vi phạm sẽ được bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện”, Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và việc quản lý đối với công trình, phương tiện giao thông đưa vào khai thác sử dụng.

Bên cạnh đó, tại một số luật, nghị định liên quan đã quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông, tổ chức nghiệm thu và kê khai thông tin khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào hoạt động.

“Đây là những nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, thanh tra, quản lý, xử lý vi phạm sau này”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Về xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông nếu vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng cho hay, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự hiện nay đã quy định về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin, sau khi Quốc hội thông qua Luật này và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (cũng trình trong kỳ họp này), Bộ Công an sẽ tham mưu báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy không đúng quy định, không đúng với thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định theo hướng tăng mức phạt tiền với các hành vi vi phạm.

Đồng thời bổ sung các quy định về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm như: buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện giao thông để khắc phục, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn; buộc thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; buộc thi công công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện theo đúng thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định...

“Bổ sung các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn trong trường hợp không thi hành biện pháp khắc phục hậu quả như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở; ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số; niêm phong công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc một phần công trình, trụ sở, địa điểm, cơ sở; tạm dừng đăng kiểm, tạm dừng đăng ký phương tiện giao thông”, Bộ trưởng nói.

Về bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, theo Bộ trưởng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và việc quản lý, xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo quy định này, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để bảo đảm phục vụ công tác quản lý, truy xuất, hậu kiểm, xử lý vi phạm đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo luật đã quy định việc kê khai thông tin đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước khi lưu thông trên thị trường và giao Chính phủ quy định chi tiết.

“Đây là nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, quản lý, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm sau này”, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.