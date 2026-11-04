Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ nghiên cứu xử phạt lao động công ích thay cho phạt tiền

Chiều 4/11, sau khi nghe nhiều lượt góp ý của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có giải trình, làm rõ các nội dung các đại biểu quan tâm.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng làm rõ là quy định về hình thức xử lý vi phạm hành chính ngoài phạt tiền. Trong đó, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu các ý kiến đề xuất bổ sung hình thức xử lý khác ngoài phạt tiền, trong đó có lao động công ích.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Theo Bộ trưởng, việc nghiên cứu cần làm rõ loại hình lao động công ích, cách tính thời gian thực hiện và các quy định cụ thể để có cơ sở triển khai.

"Chúng tôi sẽ có những quy định rất rõ ràng mức độ hình phạt để làm sao đảm bảo tính nhân văn, răn đe và tính nghiêm khắc từng hình phạt", Bộ trưởng nói, đồng thời đề cập khả năng quy định nội dung này tại nghị định, nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Cơ quan soạn thảo cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu hình thức văn bản và nội dung quy định phù hợp, trong đó xác định cụ thể người vi phạm sẽ thực hiện những công việc công ích gì, thời gian lao động được tính toán như thế nào.

Trước đó, nhiều đại biểu đã đề xuất cơ quan soạn thảo xem xét phương án xử phạt bằng hình thức lao động công ích thay vì phạt tiền với một số hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng xử phạt bằng tiền là cần thiết nhưng không phải trường hợp nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp hoặc không đủ khả năng nộp phạt. Ông cho rằng hình thức lao động công ích có thể mang tính thực tế, thuyết phục và răn đe hơn, bởi người vi phạm phải trực tiếp thực hiện công việc thay vì chỉ nộp tiền phạt.

Đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Tây Ninh) cũng đề xuất bổ sung lao động phục vụ cộng đồng vào các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Theo bà, bên cạnh cảnh cáo, phạt tiền, cần có thêm những biện pháp mang tính giáo dục, phục hồi, hướng đến lợi ích cộng đồng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Đại biểu nhấn mạnh, nếu được tổ chức phù hợp, lao động phục vụ cộng đồng không chỉ giúp người vi phạm nhận thức trách nhiệm với xã hội mà còn mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực.

Về mức phạt tiền, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định mức phạt tối đa theo từng lĩnh vực, bảo đảm phù hợp tính chất, mức độ, quy mô và hậu quả của hành vi.

Dự thảo luật đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Mức phạt này dự kiến áp dụng trong một số lĩnh vực như quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là mức phạt tối đa. Chính phủ sẽ quy định mức phạt cụ thể theo tính chất, mức độ của từng hành vi vi phạm.

Tiếp thu những băn khoăn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu quy định rõ các mức độ xử phạt, bảo đảm tính nhân văn, răn đe và nghiêm khắc.