Bộ trưởng Bộ Công an: Quyết liệt xóa bỏ 'tội phạm đường phố', dồn lực hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Ngày 29/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 10/2026 dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố, Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác trong tháng 10, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và những giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: BCA

Tội phạm giảm, an ninh trật tự chuyển biến tích cực

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, nêu rõ trong tháng 10/2026, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, công tác tham mưu chiến lược đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm cả tiến độ và chất lượng. Các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và phát triển công nghiệp an ninh được thúc đẩy quyết liệt, với nhiều đề án lớn được tham mưu xây dựng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: BCA

Tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Các đơn vị khối Cảnh sát tăng cường hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nhận diện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội giảm 4,33% so với tháng 9; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; số vụ tai nạn cháy, nổ cũng giảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo chuyển biến thực chất. Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời triển khai mở rộng hệ thống trường Văn hóa Công an nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai quyết liệt. Cán bộ, chiến sĩ Công an có nhiều việc làm thiết thực trong cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và những nghĩa cử cao đẹp. Qua đó, góp phần củng cố an sinh xã hội, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành tham luận tại Hội nghị - Ảnh: BCA

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm, liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tình hình trật tự, an toàn xã hội, vấn đề “tội phạm đường phố”; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyệt đối không để nhiệm vụ tồn đọng sang năm 2027

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của toàn lực lượng Công an nhân dân đạt được trong tháng 10/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với các mặt công tác thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 đã xác định; kiên quyết không để nhiệm vụ của năm 2026 tồn đọng, chậm muộn sang năm 2027.

Văn phòng Bộ được giao chủ trì, điều phối các đơn vị tổ chức tổng kết công tác năm, bảo đảm đánh giá thực chất, chính xác kết quả các mặt công tác của từng đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo - Ảnh: BCA

Bộ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức quản trị công việc; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII để xác định chính xác mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2027. Các mục tiêu, nhiệm vụ phải thể hiện rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu, “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân; được cụ thể hóa theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ mục tiêu, rõ yêu cầu về kết quả có kiểm chứng.

Đối với nhiệm vụ trước mắt, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tập trung cao độ các mặt công tác phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, nhất là đối với các dự án luật, nghị quyết, chương trình quốc gia do Bộ Công an chủ trì và phối hợp thực hiện.

Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác quản lý người nước ngoài, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài thực hiện. Các đơn vị Cảnh sát phải tăng cường theo dõi, đôn đốc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu đấu tranh quyết liệt, hiệu quả nhằm giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông; tập trung đấu tranh với những loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm.