Bộ trưởng Bộ Công an quyết định huy động tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng

Theo Nghị định 329/2026/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có thể được huy động hoặc khuyến khích tham gia bảo vệ an ninh mạng trong các trường hợp:

Xử lý tình huống khẩn cấp, nghiêm trọng hoặc nguy hiểm về an ninh mạng: Tổ chức, cá nhân có thể được huy động khi cần xử lý tình huống khẩn cấp, nghiêm trọng về an ninh mạng; Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số quan trọng: Việc huy động cũng được thực hiện để bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Hạ tầng số, nền tảng số có vai trò trọng yếu, thiết yếu đối với hoạt động của cơ quan nhà nước; Hạ tầng, hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội.

Phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ mất an ninh mạng: Tổ chức, cá nhân có thể được huy động để tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý: Mã độc; Lỗ hổng bảo mật; Điểm yếu kỹ thuật; Nguy cơ tấn công mạng; Sự cố an ninh mạng; Các hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Bảo vệ bí mật, dữ liệu và thông tin cần được bảo vệ: Tổ chức, cá nhân còn có thể được huy động để tham gia bảo vệ bí mật nhà nước; Bí mật công tác; Bí mật kinh doanh; Dữ liệu cá nhân; Dữ liệu cá nhân nhạy cảm; Dữ liệu quan trọng…

Phòng, chống các hành vi xâm phạm an ninh trên không gian mạng: Việc huy động có thể được thực hiện nhằm phục vụ công tác phòng, chống: Khủng bố mạng; Gián điệp mạng; Tấn công mạng; Phá hoại hệ thống thông tin; Xâm hại trẻ em trên không gian mạng; Các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Huấn luyện, diễn tập, kiểm tra và đánh giá an ninh mạng: Tổ chức, cá nhân cũng có thể tham gia trong các hoạt động huấn luyện, diễn tập bảo vệ an ninh mạng; Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng; Thử nghiệm, rà quét và đánh giá lỗ hổng; Kiểm thử xâm nhập; Đánh giá khả năng ứng phó và phục hồi của hệ thống thông tin…

Ngoài các trường hợp trên, tổ chức, cá nhân có thể được huy động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác phục vụ trực tiếp hoạt động bảo vệ an ninh mạng khi có quyết định, yêu cầu hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Về thẩm quyền huy động tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, theo Điều 11 Nghị định 329/2026, thẩm quyền huy động tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng thuộc về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc ủy quyền việc ban hành quyết định huy động tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng. Trường hợp cần huy động đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hoạt động dân sự, kinh tế, Bộ trưởng Bộ Công an phải trao đổi và thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước khi quyết định huy động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc ủy quyền việc huy động để phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được huy động tổ chức, cá nhân tham gia thông qua hợp đồng, thỏa thuận, đặt hàng, giao nhiệm vụ, cơ chế cộng đồng hoặc thông qua nền tảng kết nối tham gia bảo vệ an ninh mạng.