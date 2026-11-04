Bộ trưởng Bộ Công an nói về đề xuất xử phạt bằng lao động công ích

Chiều 4/11, sau khi Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với 29 ý kiến thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội tại tổ và tại hội trường.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Media Quốc hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa để chỉnh lý hoàn thiện, bảo đảm chất lượng trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này.

Chỉ quy định mức phạt tiền tối đa một số lĩnh vực cụ thể

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng làm rõ một số nội dung mà các đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm đối với các lĩnh vực như: quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; chứng khoán; bảo vệ môi trường; dầu khí và hoạt động khoáng sản, để phù hợp với tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định và giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với thực tế hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Liên quan đến vấn đề nhiều đại biểu quan tâm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng thông tin thêm, Bộ Công an đã khởi công Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên toàn quốc.

Khi triển khai, Bộ Công an sẽ xử lý vi phạm dựa trên dữ liệu. Qua đó, có thể xác định chính xác hành vi vô ý hay vi phạm nhiều lần.

Bộ Công an cũng sẽ tham mưu Chính phủ quy định theo hướng: vi phạm lần đầu có thể nhắc nhở; vi phạm lần thứ hai thì cảnh cáo; nếu vi phạm nhiều lần sẽ áp dụng mức phạt cao nhất, để vừa bảo đảm tính nhân văn, vừa đảm bảo răn đe.

Về mức phạt tiền tối đa, cơ quan soạn thảo đã rà soát, đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể tại dự thảo Luật, bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ, quy mô và hậu quả của một số hành vi vi phạm.

Trong đó, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1,5 tỷ đồng, đối với tổ chức là 3 tỷ đồng trong các lĩnh vực: quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm, để phù hợp với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống hàng ngày, sức khỏe và an toàn của người dân.

Sẽ nghiên cứu quy định hình phạt lao động công ích

Về các hình phạt khác ngoài phạt tiền, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an sẽ nghiên cứu và báo cáo Chính phủ quy định bổ sung trong Nghị định, Nghị quyết hoặc báo cáo Thường vụ Quốc hội về quy định hình thức lao động công ích để thay thế mức phạt tiền.

"Việc quy định loại hình lao động công ích và cách tính thời gian lao động như thế nào sẽ có trong các văn bản quy định chi tiết", Bộ trưởng nói.

Về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, dự thảo Luật đã quy định các nội dung mang tính nguyên tắc. Quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh.

Về chức danh có thẩm quyền xử phạt và tạm giữ người theo thủ tục hành chính, dự thảo Luật không quy định cụ thể tên từng chức danh có thẩm quyền, nhằm bảo đảm luật chỉ quy định những vấn đề có tính ổn định lâu dài.

Tuy nhiên, dự thảo giới hạn rất rõ phạm vi người có thẩm quyền (là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng cụ thể) và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, tránh phải sửa đổi luật khi thay đổi bộ máy.

Về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, Bộ trưởng cho rằng đối với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế, mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế, áp dụng khi người đang bị cưỡng chế, người đại diện tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, và xét thấy cần thiết ngăn chặn việc người đó trốn, để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Về chuyển thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính (đưa đi cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc) từ tòa án sang chủ tịch UBND cấp xã, Bộ trưởng cho biết trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ lưỡng của Chính phủ và sự thống nhất của Tòa án nhân dân tối cao, ngày 18/10, Văn phòng Trung ương đã có thông báo ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc đồng ý hướng chuyển thẩm quyền này. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ…

Đối với biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, internet, đăng kiểm, đăng ký phương tiện, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng cơ quan soạn thảo cũng đã đề xuất không coi đây là biện pháp cưỡng chế, mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và phạm vi áp dụng, để bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Chính phủ sẽ quy định cụ thể, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, lĩnh vực, tính chất, mức độ của các hành vi vi phạm.