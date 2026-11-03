Bộ trưởng Bộ Công an: Nhiều mặt công tác của Công an Hà Nội được nâng tầm, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự CATP Hà Nội

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, về phía đại biểu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội;

Về phía Đảng uỷ Công an Trung ương có Trung tướng Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Lưu Xuân Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 1.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP...

Về phía Công an thành phố Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Đảng ủy Công an thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chi bộ, Trưởng các đơn vị cấp phòng; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã, phường được kiểm tra, giám sát gồm: Công an phường Yên Hòa, Công an phường Sơn Tây, Công an xã Gia Lâm, Công an xã Quốc Oai; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Công an thành phố. Dự tại điểm cầu Hội trường lớn Công an thành phố có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an các xã, phường; dự tại các điểm cầu Công an các xã, phường có các đồng chí trong cấp ủy Công an các xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng đón tiếp đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thế trận an ninh được củng cố vững chắc

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát dày 79 trang của Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 đối với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội rất đầy đặn, kèm theo tập tài liệu và số liệu.

Về đánh giá chung, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, đổi mới tư duy, tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố ngày càng được hoàn thiện, sâu sắc với thực tiễn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định một trong những điểm sáng của Công an thành phố Hà Nội là ngoài các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương và các chỉ thị, đơn vị đã ban hành 25 nghị quyết chuyên đề riêng, trong đó có 5 nghị quyết rất quan trọng tập trung lãnh đạo khắc phục 5 điểm nghẽn, nút thắt lớn của thành phố.

Bộ trưởng yêu cầu khi đã xác định là điểm nghẽn, nút thắt và đã ban hành nghị quyết thì phải tập trung theo dõi, giám sát, giải quyết cho bằng được; các đơn vị thực hiện cần có ý kiến xem 5 nghị quyết này đã giải quyết được các điểm nghẽn, nút thắt hay chưa, cần bổ sung, hoàn thiện nội dung gì để giải quyết triệt để, bởi nếu còn nghẽn, còn tắc ở khâu nào sẽ gây ảnh hưởng ngay.

Đồng chí Bộ trưởng ghi nhận nhiều mặt công tác của Công an thành phố Hà Nội được nâng tầm, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể trong thực tiễn, từ công tác nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đến công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó đã hoàn thành 10/10 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia năm 2026 ngay trong 9 tháng đầu năm; cơ bản hoàn thành 9/9 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được củng cố vững chắc, sâu rộng.

Đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhận xét, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an Thủ đô được quan tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả; cơ bản tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh theo mô hình Công an địa phương 2 cấp.

Đơn vị cũng tổ chức tốt phong trào thi đua "Ba nhất" với nhiều mô hình tạo lan tỏa tích cực trong toàn lực lượng Công an thành phố, thể hiện rõ ngay từ những công việc hằng ngày. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện, có chuyển biến rõ nét. Đồng chíBộ trưởng biểu dương Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 40 cấp ủy, 40 Bí thư cấp ủy Công an xã, phường.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an xem các sản phẩm chuyển đổi số phục vụ công tác hàng ngày của Công an Thủ đô

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quán triệt những tư duy mới

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng chỉ rõ 5 tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Cho biết những tồn tại, hạn chế này không phải là phổ biến mà chỉ ở một số nơi, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp khắc phục ngay, nhất là công tác lãnh đạo của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ còn nhiều hạn chế.

Đồng chí Bộ trưởng lưu ý các đơn vị không được vì mải mê công việc chuyên môn mà không để ý đến công tác sinh hoạt chi bộ. Từ sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên mới quán triệt, nắm được các chủ trương và những tư duy rất mới, như hai nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương là Nghị quyết số 22, Nghị quyết số 18 về chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Đại tướng Lương Tam Quang chỉ rõ, quán triệt từ chi bộ không phải là đọc lại toàn bộ tập nghị quyết đã thông qua, mà phải nghiên cứu, truyền đạt được những điểm mới, tư duy và cách nhìn nhận mới để tổ chức thực hiện, qua đó xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá nhiều mặt công tác của Công an Hà Nội được nâng tầm, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể

Chia sẻ thêm về việc xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, trật tự tự thân để mỗi người có ý thức tự giác chấp hành, Đại tướng Lương Tam Quang nêu ví dụ về quá trình hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị quyết của Chính phủ liên quan đến vấn đề xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Đồng chí Bộ trưởng cho biết đã yêu cầu tổ chức họp với tất cả các tỉnh, thành phố để hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ, đồng thời xây dựng trung tâm chỉ huy điều hành giao thông và hệ thống dữ liệu trên đó.

Về nguyên tắc, đồng chí Bộ trưởng khẳng định hình phạt không phải để thu nhiều tiền, đồng thời trong Luật Xử lý vi phạm hành chính đã yêu cầu bỏ phần quy định để lại 75% hay 80% tiền phạt phục vụ đầu tư trở lại, tăng cường cho lực lượng Công an...

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu sau khi hoàn thiện và có dữ liệu tốt và khi Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành, việc xử lý nhằm nâng cao ý thức sẽ thực hiện theo hướng: vi phạm lần thứ nhất thì nhắc nhở; vi phạm lần thứ hai cảnh cáo; đến vi phạm lần thứ ba mới xử lý. Lý do nhắc nhở ở lần vi phạm thứ nhất (như vội quá, việc gia đình, không để ý...) đều được đưa lên dữ liệu và công khai; nếu ngày hôm sau lại tái phạm với cùng lý do đó thì không có sự thông cảm, đến lần thứ ba sẽ xử lý. Theo đồng chí Bộ trưởng, nếu làm minh bạch, công khai như vậy và làm tốt công tác tuyên truyền người dân sẽ chấp hành tốt hơn..

Không để vi phạm nhỏ tích tụ

Về các nội dung đề nghị thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội, đề nghị thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn cách mạng mới, liên quan trực tiếp đến cả 8 đoàn kiểm tra, giám sát của Công an thành phố Hà Nội đối với cơ sở. Phải quán triệt, triển khai hiệu quả tư duy, nhận thức mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; đặt trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn hiện nay vào khâu giám sát, phòng ngừa, hướng dẫn thực hiện; tăng cường nắm tình hình với tư duy mới là "kiểm tra, giám sát không phải để xử lý nhiều cán bộ sai phạm mới là thành công".

Cùng với đó, chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng. Bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp, không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ, người đứng đầu

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ, người đứng đầu; không coi đây là nhiệm vụ riêng của Ủy ban Kiểm tra các cấp hoặc cán bộ có chức năng tham mưu kiểm tra, giám sát, mà là trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy ngay từ chi bộ. Mỗi cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu, đặc biệt là Trưởng Công an cấp xã, bên cạnh khâu tổ chức thực hiện phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát thường xuyên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Thứ hai, về kết quả kiểm tra, giám sát đối với các nội dung cần giải trình, đề nghị Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội có báo cáo bằng văn bản gửi Đoàn trước ngày 10-11, đồng thời hoàn chỉnh biên bản buổi làm việc gửi Đoàn cùng với báo cáo giải trình. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn để hoàn chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, Thông báo kết luận giám sát và tổ chức Hội nghị thông báo kết luận theo đúng quy trình, quy định.

Thứ ba, đối với thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu các nội dung giải trình và tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố để hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát trước khi ban hành Thông báo kết luận giám sát. Khi hoàn thiện báo cáo cần lưu ý về từ ngữ, rà soát kỹ những hạn chế mang tính chất cá biệt ở một vài đơn vị để nêu thẳng, chỉ rõ ra nhằm khắc phục, tránh biến thành nhận định hạn chế chung; đồng thời những mô hình hay trong báo cáo phải được phát huy để các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ học tập, tự hoàn thiện.

Đoàn kiểm tra, giám sát tổ chức Hội nghị thông báo kết luận giám sát theo quy trình, quy định của Đảng, hoàn thành trong tháng 11-2026. Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 01 tiếp tục cùng với Công an thành phố Hà Nội theo dõi thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ để trực tiếp tham mưu cho Trưởng đoàn; có vấn đề gì phải trao đổi, nhắc nhở, kiến nghị, báo cáo đề xuất ngay chứ không để tồn lại đến đợt kiểm tra mới thông báo, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ sắp tới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an

Nghiêm túc tiếp thu, khắc phục ngay những vấn đề được xác định theo tinh thần "6 rõ"

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kiểm tra, giám sát và dành cho Đảng ủy Công an thành phố những ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, cụ thể; trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, giám sát số 01 đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ Công an thành phố trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy CATP cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố trong thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Đảng ủy Công an thành phố đặc biệt đánh giá cao phương pháp làm việc khoa học của các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 01. Trong điều kiện thời gian rất ngắn, nội dung rộng, hồ sơ tài liệu nhiều, Đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, đúng quy trình, lựa chọn những trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của Công an thành phố.

Điều rất đáng quý là Đoàn không những kiểm tra, đối chiếu, chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế mà còn trao đổi, hướng dẫn, gợi mở phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong công tác kiểm tra, giám sát, giúp cấp ủy và các đơn vị tự rà soát, nhận diện rõ thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Báo cáo thêm với đồng chí Bộ trưởng, bên cạnh 8 ưu điểm, 4 mô hình hay và cách làm hiệu quả được dự thảo Báo cáo kết quả giám sát ghi nhận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Công an thành phố là một trong những đơn vị đi đầu ban hành nhiều nghị quyết nhất. Đối với tất cả các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Công an thành phố đều ban hành nghị quyết và chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện giao cho các đơn vị, đồng thời đã thành lập 40 đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ này.

Đặc biệt, liên quan đến 5 điểm nghẽn, dù chủ trì 2 điểm nghẽn là trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhưng Công an thành phố đã ban hành nghị quyết đối với cả 5 điểm nghẽn, bao gồm cả an toàn thực phẩm, môi trường và ngập úng. Ngày 30-10 vừa qua, đơn vị cũng đã tham mưu cho Thành ủy phổ biến, quán triệt, triển khai Kết luận số 86 của Bộ Chính trị và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến toàn bộ cán bộ chủ chốt của toàn thành phố, liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị liên quan đến lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy CATP Hà Nội khẳng định đây là những kinh nghiệm thiết thực, có ý nghĩa lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng trong CATP.

Đối với các tồn tại, hạn chế được Đoàn chỉ ra, phân tích nguyên nhân và đề xuất các nội dung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đơn vị trân trọng những nhận xét thẳng thắn, xác đáng của Đoàn, kể cả những vấn đề mà quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của đơn vị chưa thấy hết.

Đảng ủy Công an thành phố nhận thức sâu sắc rằng kết quả kiểm tra, giám sát không chỉ giúp đánh giá rõ những việc đã làm được và chưa làm được, mà còn giúp cấp ủy, người đứng đầu nhìn nhận đầy đủ trách nhiệm, nhận diện được nguy cơ, phòng ngừa sai sót từ sớm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện; đây là những kinh nghiệm thiết thực, có ý nghĩa lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng trong CATP.

Khẳng định Đảng ủy CATP nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những nội dung được Đoàn chỉ ra, không né tránh, không đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, không giải trình để giảm nhẹ trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngay sau hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung trọng tâm: khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến của đồng chí Bộ trưởng và Đoàn kiểm tra, giám sát; chuẩn bị báo cáo giải trình bằng văn bản, bổ sung hồ sơ, tài liệu đối với những nội dung cần làm rõ gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 5-11-2026;

Chủ động xây dựng phương án khắc phục ngay những vấn đề đã được xác định; khi có kết luận chính thức sẽ ban hành kế hoạch thực hiện theo tinh thần "6 rõ", phân công cụ thể đến từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và người đứng đầu để các đơn vị tổ chức thực hiện;

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cam kết với đồng chí Bộ trưởng, Đảng ủy CATP sẽ tăng cường kiểm tra, tự giám sát, tự kiểm tra; thường xuyên kiểm đếm tiến độ và kết quả khắc phục, không để tồn tại kéo dài, tái diễn, không để những vi phạm nhỏ tái diễn thành những vi phạm lớn như đồng chí Bộ trưởng vừa nêu. Đồng thời, tiếp tục phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được ghi nhận; lấy chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô làm thước đo đối với những kết quả sau giám sát.