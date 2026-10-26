Bộ trưởng Bộ Công an lý giải vì sao bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu thảo luận tổ

Phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội sáng 26-10 (tổ Hưng Yên - Tây Ninh), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các ĐBQH đã thảo luận, góp ý về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo Bộ trưởng Công an, phạm vi sửa đổi, bổ sung dự thảo luật này ngoài thể chế hoá những quy định, kết luận theo thẩm quyền thì chủ yếu là cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trao đổi một số ý kiến về việc “Tại sao chúng ta bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC”, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, khi nghiên cứu, đề xuất, Cơ quan soạn thảo nhận thấy, từ ngày 1/7/2026, Chính phủ đã có Nghị định bãi bỏ thủ tục kiểm tra này.

Trong thực tiễn khi làm, việc bãi bỏ thủ tục này là rất cần thiết, vì bản chất của công tác kiểm tra nghiệm thu về PCCC và thẩm định này là kiểm soát chấp hành quy định của pháp luật.

"Chúng ta đã có thủ tục thẩm định thiết kế, khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định, khi hoàn thành công trình mà kiểm tra nữa là không cần thiết" - Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin. Đồng thời, ông cũng khẳng định, việc bỏ thủ tục này không làm giảm hiệu quả, trách nhiệm trong công tác này, mà chỉ giảm thủ tục hành chính, còn việc kiểm tra vẫn đảm bảo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu

Về việc hậu kiểm trong PCCC, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật đã bổ sung khoản 2, Điều 11 về kết hợp với công tác kiểm tra định kỳ. Điều này kết hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, thì chắc chắn công tác hậu kiểm không bị buông lỏng, hiệu quả công tác PCCC sẽ tốt hơn.

Đặc biệt, dự thảo Luật cũng bổ sung trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông khi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu này. Cụ thể, Khoản 4 Điều 18 quy định: Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ phương tiện giao thông chỉ được đưa vào khai thác sử dụng sau khi đã nghiệm thu PCCC theo thiết kế và đã được thẩm định. Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ phương tiện phải có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thẩm định thi công, giám sát thi công...

"Không thể hiệu quả của một công trình do mình làm chủ mà để một người khác chịu trách nhiệm, chính mình phải chịu trách nhiệm" - Bộ trưởng Bộ Công an phân tích. Quy định như vậy cũng gắn trách nhiệm của người dân, để người dân phải có ý thức trách nhiệm trong những quy định về PCCC.

Về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, luật được xây dựng nhằm kịp thời sửa đổi những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Pháp lệnh năm 2007, bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật.

Trong đó, các biện pháp bảo vệ trong dự thảo luật đã dẫn chiếu quy định pháp luật chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không chỉ tập trung vào các biện pháp bảo vệ vật lý đơn thuần, mà bao gồm cả những biện pháp khoa học công nghệ hiện đại quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Chẳng hạn, vấn đề gì liên quan an ninh mạng thì dẫn chiếu với Luật An ninh mạng.

Hay về lực lượng bảo vệ, dự thảo luật cũng thay đổi so với Pháp lệnh để đảm bảo tính đồng bộ hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo hay bỏ trống lĩnh vực.