Bộ trưởng Bộ Công an giải trình nhiều vấn đề về xử lý vi phạm hành chính

Chiều 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Cuối phiên thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình, làm rõ thêm các nội dung ĐBQH quan tâm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Media Quốc hội).

Về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đối với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần thiết ngăn chặn việc người đó trốn.

Điều này để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Về biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay: "Cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi các biện pháp ngừng cung cấp này là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính".

Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Chính phủ sẽ quy định cụ thể bảo đảm phù hợp với thực tiễn, lĩnh vực, tính chất, mức độ của các hành vi vi phạm.

Nghiên cứu bổ sung hình thức lao động công ích thay thế phạt tiền

Liên quan đến thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm đối với lĩnh vực như: Quản lý bảo hiểm, hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, chứng khoán, bảo vệ môi trường, dầu khí và hoạt động khoáng sản để phù hợp với tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, sẽ đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với thực tế các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quy định và Bộ Công an xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trong toàn quốc.

"Khi triển khai đề án, chúng tôi sẽ xử lý trên dữ liệu. Và khi xử lý trên dữ liệu sẽ xác định được đúng hành vi vô ý hoặc vi phạm nhiều lần. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu Chính phủ có những quy định: có thể lần đầu vi phạm thì nhắc nhở, lần thứ hai cảnh cáo và nếu vi phạm nhiều lần sẽ phạt khung cao nhất, để làm sao bảo đảm được tính nhân văn, tính răn đe và nghiêm minh đối với hành vi của các đối tượng", Bộ trưởng nêu rõ.

Quang cảnh phiên thảo luận chiều 4/11 (Ảnh: Media Quốc hội).

Về mức phạt tiền tối đa. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể tại dự thảo luật để phù hợp với tính chất, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực.

Trong đó, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân: 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong các lĩnh vực như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Theo Bộ trưởng quy định như vậy phù hợp với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống hàng ngày, sức khỏe, an toàn của người dân đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không tối đa quá 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn thuộc các thành phố để cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên phạm vi cả nước, phù hợp với Luật Đô thị đặc biệt Quốc hội mới thông qua.

Về các hình phạt khác ngoài hình phạt tiền, Bộ trưởng cho biết sẽnghiên cứu, báo cáo Chính phủ sẽ quy định bổ sung trong nghị định, nghị quyết hoặc sẽ báo cáo Thường vụ Quốc hội về quy định lao động công ích để thay thế mức phạt tiền.

"Lao động công ích loại hình gì?, thời gian tính như thế nào? sẽ có những quy định có thể trong nghị định nghị quyết hoặc báo cáo Thường vụ Quốc hội", Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng nhấn mạnh mức phạt tiền tối đa được quy định trong dự thảo luật là mức tối đa đối với hành vi vi phạm. Chính phủ sẽ quy định các mức phạt cụ thể theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm để vừa đảm bảo tính nhân văn, tính răn đe và đảm bảo tính nghiêm khắc trong xử lý vi phạm hành chính.