Ngày 5/11, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tuy An Nam vận động thành công Huỳnh Lộc (SN 1973, trú tại thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk), người trốn chấp hành án phạt tù, tự nguyện ra trình diện để chấp hành bản án theo quy định.

Huỳnh Lộc bỏ trốn sau án tù 3 năm 3 tháng, rồi ra trình diện tại cơ quan Công an

Theo hồ sơ, Huỳnh Lộc bị Tòa án nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về hai tội “Làm nhục người khác” và “Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy”.

Ngày 9/7/2026, Tòa án ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với Huỳnh Lộc. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà bỏ khỏi nơi cư trú, khiến cơ quan chức năng không xác định được tung tích.

Đến ngày 7/8/2026, Tòa án nhân dân khu vực 14 có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Lộc.

Trước tình hình trên, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Tuy An Nam triển khai xác minh, nắm tình hình địa bàn. Đồng thời, lực lượng Công an tiếp cận gia đình, tuyên truyền, vận động người thân tác động để Huỳnh Lộc nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Sau quá trình được vận động, thuyết phục, ngày 29/10/2026, Huỳnh Lộc đã tự nguyện đến Công an xã Tuy An Nam trình diện để chấp hành án phạt tù theo quy định.