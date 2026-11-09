Bố trí tái định cư trước, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Mô hình chính quyền “gần dân, vì dân, phục vụ dân” đang ngày càng được hiện thực hóa thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hạ tầng số, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và nhất là đưa dịch vụ công đến với người dân một cách minh bạch, nhanh chóng.