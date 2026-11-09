Bố trí tái định cư trước, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng
Chỗ ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ là một trong những định hướng quan trọng của Nhà nước và thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất. Thực hiện chủ trương này, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã quy hoạch và đẩy mạnh triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các vị trí đất tái định cư đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bo-tri-tai-dinh-cu-truoc-tao-dong-thuan-trong-giai-phong-mat-bang-246261109173324773.htm