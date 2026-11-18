Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Theo đơn công dân trình bày: Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo) xảy ra vào đầu tháng 10/2025, nhà ở của gia đình ông Mùng Văn Dược xuất hiện tình trạng sụt lún trên phần nhà ở và khu vực đất ở xung quanh nhà; nếu tiếp tục sinh sống có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản.

Ngày 07/10/2025, UBND xã Chợ Rã đã tổ chức kiểm tra thực tế tại gia đình ông Dược. Tại buổi kiểm tra, ông Dược đã đề nghị chính quyền địa phương xem xét, bổ sung vào diện được bố trí tại khu dân cư tập trung thôn Khuổi Slưn.

Công dân Mùng Văn Dược phát biểu tại điểm cầu xã Chợ Rã.

Tuy nhiên, khu dân cư Khuổi Slưn được xây dựng để giải quyết việc sạt lở đất cho 23 hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi năm 2024. Gia đình ông Dược ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 năm 2025 nên chưa được bố trí đất ở theo nguyện vọng, mặc dù qua rà soát của UBND xã, Dự án vẫn còn diện tích có thể nghiên cứu điều chỉnh để bố trí thêm chỗ ở cho gia đình ông.

UBND xã Chợ Rã cũng đã thống nhất chủ trương xem xét bổ sung hộ ông Dược và một hộ có hoàn cảnh tương tự vào danh sách bố trí dân cư.

Đại diện lãnh đạo xã Chợ Rã phát biểu ý kiến.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và lãnh đạo UBND xã Chợ Rã cùng các sở, ngành liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định nguyện vọng của ông Mùng Văn Dược là chính đáng, phù hợp với các điều kiện và quy định về bố trí tái định cư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo xã Chợ Rã trong việc nhanh chóng tiếp cận công việc, quan tâm giải quyết kiến nghị của công dân; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành trong quá trình rà soát, tham mưu giải quyết vụ việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Về phương án giải quyết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Chợ Rã rà soát các dự án bố trí tái định cư trên địa bàn, nghiên cứu sắp xếp vị trí phù hợp với nguyện vọng của gia đình ông Dược.

Trong đó, ưu tiên bố trí tại khu vực người dân đã quen thuộc với môi trường sống, phong tục, tập quán và cộng đồng dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình ổn định cuộc sống, hạn chế phải di chuyển đến địa điểm khác khi địa phương có quỹ đất phù hợp.

Đại diện các sở, ngành dự buổi tiếp công dân.

Đồng chí giao UBND xã Chợ Rã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật nhưng phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng chí nhấn mạnh, việc giải quyết không chỉ dừng lại ở hoàn thiện hồ sơ mà phải bảo đảm mục tiêu cuối cùng là người dân có nơi ở mới, ổn định cuộc sống trước năm mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Chợ Rã cam kết hoàn thành việc bố trí tái định cư cho gia đình ông Mùng Văn Dược trước ngày 15/12/2026. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện. Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.