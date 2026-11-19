Cán bộ, công chức phường Lê Hồ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Căn cứ các quy định của Trung ương và thực hiện Quyết định số 768-QĐ/ TU, ngày 5/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên chế của tỉnh Ninh Bình năm 2026, UBND tỉnh giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã năm 2026. Theo đó, tại thời điểm tháng 9/2026, biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh là 2.265 biên chế.

Biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp xã là 4.990 biên chế; biên chế dự phòng 10 biên chế. Đến hết năm 2026, biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh vẫn là 2.265 biên chế; biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp xã là 4.970 biên chế, giảm 20 biên chế.

Biên chế dự phòng 30 biên chế, tăng 20 chỉ tiêu so với thời điểm tháng 9/2026. Trên cơ sở số biên chế được giao, các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã nhanh chóng thực hiện luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm từng bước đúng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực thực tiễn, chuyên môn của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại phường Phù Vân, địa phương đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 47 trường hợp, trong đó bổ nhiệm 18 trường hợp; điều động và bổ nhiệm 7 trường hợp; bổ nhiệm lại 2 trường hợp; giới thiệu 20 cán bộ, công chức ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều vị trí sau khi được luân chuyển, điều động có chuyển biến tích cực.

Điển hình như khi thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã luân chuyển đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy có trình độ chuyên môn Đại học Thủy lợi, đã qua nhiều vị trí công tác liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời điều động một số cán bộ có trình độ chuyên môn quản lý đất đai về nhận nhiệm vụ công tác tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo rà soát cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý và cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cán bộ, công chức được bố trí làm việc tại các bộ phận chuyên môn đúng với vị trí việc làm, năng lực, kết quả và sản phẩm công việc.

Việc lựa chọn, phân công công chức, viên chức thực hiện công tác chuyên môn và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, đúng người, đúng việc, phù hợp yêu cầu thực tiễn và mục tiêu của kế hoạch. Sau khi sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn, vị trí việc làm, địa phương quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hóa đội ngũ; chủ động rà soát đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ đương nhiệm và nguồn quy hoạch để có lộ trình cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng như phường Phù Vân, sau khi được UBND tỉnh giao biên chế, các địa phương đã nhanh chóng sắp xếp lại bộ phận chuyên môn, bảo đảm từng bước phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung bố trí cán bộ thuộc khối chính quyền bảo đảm phù hợp.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, căn cứ biên chế cán bộ, công chức được giao năm 2026, thực hiện việc phân bổ cho các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế cán bộ, công chức được giao; thực hiện tốt tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.

Đối với những xã, phường có số cán bộ, công chức hiện có mặt lớn hơn số biên chế được giao đến hết năm 2026, khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình phù hợp, khả thi nhằm từng bước sắp xếp, điều chỉnh để đến hết năm 2026 phải đưa về đúng số biên chế được UBND tỉnh giao, đồng thời chuẩn bị cho việc tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Qua rà soát thực tế của các địa phương cho thấy nhu cầu biên chế tập trung chủ yếu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (hoặc Phòng Kinh tế) và Phòng Văn hóa - Xã hội, chiếm khoảng 77,2% tổng nhu cầu. 28 xã, phường có số công chức thấp hơn số biên chế được giao cần được tiếp tục cân đối, bố trí nguồn nhân lực phù hợp.

Đối với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND xã, phường quản lý, qua rà soát có 105 xã, phường có số viên chức hiện có thấp hơn số biên chế được giao, với tổng số 374 viên chức còn thiếu. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng và địa phương triển khai thực hiện khắc phục tình trạng mất cân đối về số lượng công chức giữa các xã, phường; bố trí đủ nhân lực tại các xã, phường có số công chức hiện có thấp hơn biên chế được giao; thực hiện điều chuyển, bố trí, sắp xếp công chức từ những xã, phường có số công chức cao hơn biên chế được giao đến những xã, phường còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế.

Từng bước cơ cấu lại đội ngũ công chức cấp xã theo hướng đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường của công chức, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Nguyên tắc sắp xếp, việc bố trí, điều động công chức được thực hiện trên cơ sở kết quả rà soát tổng thể về biên chế được giao, số lượng công chức hiện có, vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của từng xã, phường. Ưu tiên sử dụng, bố trí nguồn nhân lực hiện có; thực hiện điều chuyển từ nơi có số công chức cao hơn biên chế được giao đến nơi có số công chức thấp hơn biên chế được giao, bảo đảm phù hợp về vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ.

Việc xác định công chức dự kiến điều động được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa yêu cầu của vị trí việc làm, năng lực, kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ và nguyện vọng của công chức. Trường hợp nhiều công chức có nguyện vọng về cùng một vị trí việc làm hoặc cùng một xã, phường thì lựa chọn người trên cơ sở nhu cầu của đơn vị tiếp nhận.