Bố trí phòng ăn thế nào cho đẹp, tiện nghi và tạo cảm giác ngon miệng?

Dưới đây là những lưu ý giúp gia chủ sắp xếp phòng ăn khoa học và dễ áp dụng.

Ưu tiên vị trí thông thoáng, đủ ánh sáng

Khi thiết kế phòng ăn, nên ưu tiên khu vực có ánh sáng tự nhiên và khả năng lưu thông không khí tốt. Không gian quá tối hoặc thiếu thông gió dễ tạo cảm giác ngột ngạt, đặc biệt khi nhiều thành viên cùng dùng bữa.

Nếu phòng ăn không có cửa sổ, gia chủ có thể sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng kết hợp quạt thông gió để cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Với những căn hộ có diện tích hạn chế, bố trí phòng ăn liền kề bếp cũng là giải pháp thuận tiện, giúp rút ngắn khoảng cách khi chuẩn bị và phục vụ bữa ăn.

Không nên đặt bàn ăn chắn lối đi

Một sai lầm thường gặp là đặt bàn ăn ngay trên trục di chuyển chính giữa các khu vực trong nhà. Cách bố trí này khiến việc đi lại bất tiện, đặc biệt khi có nhiều người cùng sử dụng không gian.

Bàn ăn cũng không nên đặt quá sát cửa ra vào vì dễ gây vướng víu khi đóng mở cửa hoặc di chuyển đồ đạc. Nếu diện tích hạn chế, có thể lựa chọn bàn tròn, bàn gấp hoặc bàn có kích thước vừa phải. Gia chủ nên chừa khoảng trống đủ rộng xung quanh để kéo ghế và đi lại thoải mái.

Hạn chế bố trí bàn ăn đối diện nhà vệ sinh

Đặt bàn ăn ngay trước cửa nhà vệ sinh có thể làm giảm sự riêng tư và ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái khi dùng bữa. Ngoài ra, nếu nhà vệ sinh không được vệ sinh và thông gió tốt, mùi khó chịu có thể lan sang khu vực ăn uống.

Trong trường hợp không thể thay đổi vị trí bàn ăn, gia chủ nên giữ cửa nhà vệ sinh đóng khi không sử dụng, bảo đảm hệ thống thông gió hoạt động hiệu quả hoặc bố trí vách ngăn phù hợp. Đây là những giải pháp thiết thực giúp không gian ăn uống sạch sẽ và dễ chịu hơn.

Một phòng ăn hoàn hảo bao gồm cách bố trí phù hợp, mang đến cảm giác dễ chịu

Chú ý vị trí tủ lạnh và thiết bị điện

Nếu bố trí tủ lạnh trong khu vực bếp kết hợp phòng ăn, nên lựa chọn vị trí thuận tiện khi lấy thực phẩm nhưng không cản trở lối đi.

Tủ lạnh cần được đặt trên mặt sàn bằng phẳng, tránh ánh nắng trực tiếp và những nguồn nhiệt lớn như bếp nấu, lò nướng.

Đồng thời, cần bảo đảm khoảng cách thông thoáng quanh thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tủ hoạt động hiệu quả.

Các thiết bị điện cũng nên được sắp xếp gọn gàng, tránh để dây điện vướng vào khu vực bàn ghế.

Lựa chọn màu sắc và ánh sáng phù hợp

Màu sắc có ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận về không gian phòng ăn. Những gam màu sáng như trắng, kem, be hoặc màu gỗ tự nhiên thường mang đến cảm giác ấm áp, sạch sẽ và dễ phối nội thất.

Với phòng ăn nhỏ, màu sáng còn giúp không gian trông thoáng đãng hơn. Ngược lại, các gam màu tối có thể được sử dụng làm điểm nhấn nhưng nên kết hợp hợp lý để tránh cảm giác nặng nề.

Về ánh sáng, gia chủ có thể lựa chọn đèn thả phía trên bàn ăn với ánh sáng vàng ấm hoặc trung tính, có độ sáng vừa đủ. Nên tránh đèn quá chói, chiếu trực tiếp vào mắt người ngồi hoặc tạo bóng tối lớn trên mặt bàn.

Trang trí đơn giản, tránh gây vướng víu

Phòng ăn không cần quá nhiều đồ trang trí. Một bình hoa nhỏ, tranh treo tường hoặc vài món đồ gốm có thể tạo điểm nhấn mà không khiến không gian trở nên rối mắt. Đặc biệt, nên hạn chế những vật sắc nhọn, đồ trang trí dễ vỡ hoặc có kích thước quá lớn tại khu vực bàn ăn, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ.

Nếu sử dụng tranh ảnh, nên lựa chọn kích thước và chủ đề hài hòa với phong cách nội thất chung.

Bên cạnh đó, việc giữ bàn ăn sạch sẽ, sắp xếp ghế gọn gàng và thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc cũng góp phần nâng cao chất lượng không gian sinh hoạt.

Một phòng ăn được bố trí hợp lý không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn cần bảo đảm sự tiện nghi, sạch sẽ và an toàn. Chỉ với những điều chỉnh đơn giản về vị trí bàn ghế, ánh sáng và cách trang trí, gia chủ đã có thể tạo nên không gian dùng bữa ấm cúng, thoải mái cho cả gia đình.