Bố trí nơi học cho học sinh Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy

Chiều 5/11, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên tiếp tục dạy và học trong những ngày tới. Việc sắp xếp cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Trước mắt, trong một, hai ngày đầu, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang cùng địa phương và nhà trường xem xét, xây dựng các phương án; nếu kịp bố trí được địa điểm phù hợp, việc học trực tiếp sẽ được tổ chức sớm để ổn định nền nếp dạy và học.

Các lực lượng chức năng triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Minh Hiền.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trường THCS Kim Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 CBCS thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, CNCH. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy còn có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo CBCS sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận. Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, CNCH.

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, CNCH tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.