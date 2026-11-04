Bố trí nguồn lực, phát huy nguồn vốn chính sách xã hội

Chiều 4/11, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cùng các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát được quan tâm; nguồn vốn được phân bổ, sử dụng đúng mục đích, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Đến ngày 31/10/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 8.836,2 tỷ đồng, tăng 915,5 tỷ đồng, tương đương 11,6% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt 743,2 tỷ đồng, tăng 220,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà - Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Trong 10 tháng, doanh số cho vay toàn chi nhánh đạt 2.262,4 tỷ đồng với 25.646 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn; doanh số thu nợ đạt 1.516,8 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 8.665,8 tỷ đồng, tăng 745,1 tỷ đồng (9,4%) so với đầu năm, với 89.143 khách hàng còn dư nợ.

Đại biểu các sở, ngành tham dự cuộc họp.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 13.200 lao động; hỗ trợ 1.099 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 23.000 công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn và hỗ trợ mua, xây dựng, sửa chữa 473 căn nhà ở xã hội.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo tình hình phối hợp triển khai hoạt động ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội thông qua tổ chức hội.

Đặc biệt, trong tháng 10/2026, Chi nhánh đã chủ động phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận và rà soát hồ sơ vay vốn của khách hàng vay mua nhà ở xã hội tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen). Đến nay, Chi nhánh đã hướng dẫn, tiếp nhận khoảng 450 bộ hồ sơ, nhu cầu vay vốn dự kiến hơn 300 tỷ đồng, bắt đầu giải ngân từ tháng 10/2026.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định. Đến cuối tháng 10, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn chi nhánh là 13,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,153% tổng dư nợ. Cả 12/12 đơn vị trực thuộc được xếp loại chất lượng tín dụng tốt.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Việt Hà phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Quý IV năm 2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt kế hoạch tín dụng, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh huy động vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động ủy thác.

Chú trọng rà soát nhu cầu vay vốn năm 2027, nhất là vốn vay nhà ở xã hội, sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm để tham mưu bố trí nguồn vốn phù hợp. Cùng đó, tiếp tục củng cố mạng lưới điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.

Ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đề nghị thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh và NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò giám sát và huy động các nguồn lực xã hội, góp phần đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích một số khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm như: đề nghị NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm bố trí, bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh và nhà ở xã hội.

Tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả chính sách xã hội trong giai đoạn mới; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, bảo đảm lộ trình đến năm 2030 đạt tối thiểu 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn...

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Thông tin đến cuộc họp tình hình phát triển KT – XH của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, yêu cầu giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ngày càng cao, các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả.

Phân tích một số khó khăn trong triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 06/2026/NĐ-CP, Quyết định số 56/QĐ-HĐQT về quy chế hoạt động của ban đại diện các cấp; chỉ đạo ban đại diện HĐQT cấp xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định và hiệu quả. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với NHCSXH tham mưu bố trí tối thiểu 400 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH trong năm 2027, ưu tiên cho vay mua nhà ở xã hội, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt tối thiểu 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét chuyển tài khoản tiếp nhận và quản lý Quỹ “Vì người nghèo” tại NHCSXH để bổ sung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Đối với Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chi nhánh tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2026; rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn năm 2027 để chủ động đề xuất bố trí nguồn vốn. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo và tập huấn cho các tổ chức nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn.

Các địa phương phát huy vai trò của ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã, rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, sắp xếp mạng lưới giao dịch và các tổ tiết kiệm, vay vốn phù hợp với địa bàn sau sáp nhập, bảo đảm thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu mong muốn NHCSXH Việt Nam quan tâm bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách cho NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh, nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, mua nhà ở xã hội. Đặc biệt, quan tâm ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội năm 2027, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Nhân dịp này, ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã trao biểu trưng Công đoàn NHCSXH Việt Nam ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng.