Bố trí ngân sách khoảng 0,1% GDP cho công tác nhân tài. Ảnh: CP

Đãi ngộ đặc thù về nhà ở, đất đai cho nhân tài công tác tại miền núi, hải đảo

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 23/10/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài.

Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở, linh hoạt, gồm tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực, loại nhiệm vụ; nghiên cứu hoàn thiện chính sách về tiền lương, nhà ở, đất đai và phân cấp, phân quyền trong công tác nhân tài, ưu tiên địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo...

Xây dựng, quản lý thống nhất, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, Hệ thống chỉ số quốc gia về nhân tài, Cổng thông tin quốc gia về nhân tài; quy định hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá, cơ chế thu thập, cập nhật, xác thực, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; bảo đảm thống nhất, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, đánh giá và bảo vệ người thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; xác định rõ căn cứ đánh giá rủi ro khách quan, thiện chí, mức độ tuân thủ và phân biệt với hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, vụ lợi, cố ý làm trái; gắn khuyến khích đổi mới, sáng tạo với kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Xây dựng Chương trình 'Nhân tài dẫn dắt nhân tài'

Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xác định, cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược, chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, bài toán lớn quốc gia và nhiệm vụ đột phá cần thu hút nhân tài; trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành, công bố theo thẩm quyền.

Đầu tư xây dựng các Nhóm nghiên cứu mạnh, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Trung tâm công nghệ chiến lược, Trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên sâu và Trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong công tác nhân tài và chỉ áp dụng đối với các cơ chế đặc thù về giao nhiệm vụ, sử dụng, đãi ngộ, tài chính, sở hữu trí tuệ, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu đối với nhân tài trong cơ sở nghiên cứu, giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình “Nhân tài dẫn dắt nhân tài”, thực hiện chế độ cố vấn, hướng dẫn, trao đổi giữa chuyên gia đầu ngành với nhân tài trẻ; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân tài theo nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực và giai đoạn.

Đồng thời, ưu tiên phát hiện, đào tạo sớm học sinh, sinh viên tài năng trong các lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược; bồi dưỡng, nâng tầm chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, doanh nhân trẻ và nhân lực kỹ năng cao đạt trình độ quốc tế; gắn đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thực tiễn và có cơ chế theo dõi, hỗ trợ phát triển lâu dài nhân tài.

Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thu hút và trọng dụng nhân tài; bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; địa phương tự chủ ngân sách được quyết định mức chi cao hơn...