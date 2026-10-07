Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực hỗ trợ nhân dân trước nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (thứ 2, bên phải qua) kiểm tra phương tiện, vật chất dự trữ phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Trước tình hình mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt diện rộng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương chú trọng những nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt.

Từng phương án phải xác định rõ địa bàn trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị phương tiện và đường cơ động để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương khẩn trương rà soát những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán trước khi nước lũ dâng cao. Tùy điều kiện thực tế, có thể bố trí người dân ở xen ghép với các hộ tại nơi an toàn hoặc đưa đến điểm tránh trú tập trung.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ nhằm bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe người dân khi tình trạng ngập lụt kéo dài.

Tại buổi kiểm tra, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu phường Hội An Đông làm điểm xây dựng phương án ứng phó ngập lụt dài ngày; xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp.

Các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn địa phương xây dựng phương án sát với đặc điểm từng vùng, chú trọng nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa để chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan, sẵn sàng cơ động tăng cường cho địa bàn khi cần thiết.

Hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy, điều hành phải được duy trì thông suốt để nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu.