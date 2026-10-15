Bố trí 'làn đường linh hoạt', giảm ùn ứ khi thi công metro Bến Thành - Tham Lương

Đường Cách Mạng Tháng Tám được rào chắn một phần để thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương đi dọc theo các trục đường xuyên tâm có mật độ phương tiện và áp lực giao thông rất lớn. Hiện nay, dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật và dựng rào chắn chuẩn bị thi công các nhà ga ngầm. Việc chiếm dụng một phần lòng đường là bất khả kháng, tạo áp lực giao thông rất lớn lên các khu vực.

Cụ thể, trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Tây Thạnh đến Mũi tàu Cộng Hòa, rào chắn được mở rộng phục vụ thi công ga ngầm S10 - Phạm Văn Bạch, khiến lòng đường hướng vào trung tâm thành phố bị thu hẹp cục bộ từ 5 làn xe xuống còn khoảng 3,5 làn xe. Do lưu lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc đổ về trung tâm vào giờ cao điểm sáng rất lớn, tại đây đã xuất hiện tình trạng thắt nút cổ chai, gây ùn ứ kéo dài.

Khu vực ngã tư Bảy Hiền (ga S7 - Bảy Hiền) là nút giao đồng mức có lưu lượng giao thông đặc biệt lớn, kết nối 4 trục đường huyết mạch gồm Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ và Lý Thường Kiệt. Rào chắn thi công làm thu hẹp bán kính quay xe và giảm năng lực thoát xe qua giao lộ, khiến dòng phương tiện dễ xảy ra xung đột trong các khung giờ cao điểm.

Trong khi đó, tại khu vực các ga S2 - Tao Đàn, S4 - Hòa Hưng, S5 - Lê Thị Riêng và S6 - Phạm Văn Hai trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám có mặt đường hẹp, mật độ hẻm dân sinh và điểm giao cắt dày đặc. Rào chắn thi công ga ngầm khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi chuyển làn, nhập dòng.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, qua theo dõi thực tế tại hiện trường và tiếp nhận phản ánh của người dân, các đơn vị liên ngành ghi nhận một số bất cập như: mặt đường xe chạy bị thu hẹp đột ngột tại các vị trí tiếp giáp rào chắn, khiến ô tô và xe máy phải chuyển làn gấp.

Việc phân chia số làn đường cố định theo dải phân cách cứng cũ không còn phù hợp với đặc thù giao thông mang tính “lệch pha” (buổi sáng phương tiện dồn lớn vào trung tâm, buổi chiều dồn ra hướng ngoại thành). Chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao cũng chưa bắt kịp biến động thực tế của dòng xe.

Để giảm ùn tắc giao thông khu vực, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố và Ban Quản lý Đường sắt đô thị (chủ đầu tư) triển khai các phương án điều chỉnh.

Theo đó, tại khu vực thi công ga Phạm Văn Bạch, một “làn đường linh hoạt” được tổ chức trên đường Trường Chinh (đoạn Tây Thạnh - Cộng Hòa). Dải phân cách cứng được tháo dỡ, thay thế bằng cọc tiêu và dải phân cách di động để điều tiết số làn xe linh hoạt theo khung giờ.

Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng (từ 6 giờ đến 9 giờ), hướng vào trung tâm được ưu tiên nâng lên 4,5 làn đường, hướng ngược lại duy trì 3 làn đường. Vào giờ cao điểm chiều (từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút), hướng về An Sương được ưu tiên 4 làn đường, hướng ngược lại duy trì 3,5 làn đường. Trong khung giờ thấp điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp điều phối hướng lưu thông của làn linh hoạt tùy theo mật độ phương tiện thực tế tại hiện trường.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh niên xung phong được bố trí chốt trực tại các nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm để điều tiết giao thông, tổ chức làn linh hoạt và nhanh chóng giải tỏa các sự cố va chạm giao thông.

Về giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”, phân chia giai đoạn rào chắn hợp lý. Ngay khi hoàn thành các hạng mục ngầm, các đơn vị phải tiến hành tái lập mặt đường tạm bằng tấm thép chịu lực hoặc thảm nhựa để hoàn trả diện tích lưu thông cho người dân.

Sở Xây dựng cũng bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, khuyến khích các phương tiện, đặc biệt là ô tô, lựa chọn lộ trình thay thế qua các trục Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân... để giảm tải áp lực cho trục Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám. Sở sẽ nghiên cứu điều chỉnh khung giờ hoạt động của xe tải, xe khách qua khu vực thi công nếu mật độ phương tiện tiếp tục gia tăng.

Đường Trường Chinh, đoạn qua nút giao Phạm Văn Bạch cũng được điều chỉnh, phân luồng giao thông để thi công nhà ga Phạm Văn Bạch.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tích hợp camera tại khu vực rào chắn về Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị; cập nhật liên tục tình trạng ùn ứ lên Cổng thông tin giao thông thành phố, các bảng điện tử (VMS) và ứng dụng bản đồ số để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Xe cứu hộ cũng được bố trí tại các vị trí xung yếu như khu vực Bảy Hiền và Mũi tàu Cộng Hòa để nhanh chóng giải tỏa các sự cố phương tiện chết máy, va chạm, tránh ùn tắc dây chuyền.

Như TTXVN đã thông tin, sáng 12/10, đường Trường Chinh, đoạn qua khu vực thi công ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương xảy ra tình trạng ùn ứ. Do mặt đường bị thu hẹp để thi công dự án theo hướng từ Tham Lương vào trung tâm thành phố, lượng phương tiện xếp hàng dài qua các nút giao và khu vực công trường trên đường Trường Chinh, cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Ngoài khu vực thi công ga Phạm Văn Bạch, từ ngày 10/10, nhiều tuyến đường tại khu vực các nhà ga khác cũng được điều chỉnh tổ chức giao thông, thu hẹp mặt đường để thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương.

Tại ga Tao Đàn, đường Cách Mạng Tháng Tám được tổ chức lưu thông một chiều đối với các loại xe theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, cũng được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Tại khu vực ga Bảy Hiền, các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng Tám. Các phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.