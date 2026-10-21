Bố trí hơn 18 tỉ đồng khắc phục sạt lở bãi tắm cộng đồng Trung Giang

Theo đó, dự án thành phần 1: Khắc phục sạt lở tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải, thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải, Nam Cửa Việt. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 18,157 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 15,36 tỉ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,32 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí khác và dự phòng được bố trí theo quy định. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Kè bê tông dọc bờ biển thuộc công trình Bãi tắm công cộng Trung Giang bị sóng biển làm hư hỏng - Ảnh: B.T

Dự án tập trung khắc phục, gia cố tuyến đường dạo ven biển bị hư hỏng với chiều dài 311m trên diện tích khoảng 0,6ha. Các hạng mục sửa chữa, cải tạo chính, gồm: Tuyến đường dạo có bề rộng 3m, kết cấu bê tông xi măng, bề mặt lát đá granite; gờ chắn, mái taluy được gia cố bằng bê tông cốt thép, kết hợp bố trí các bậc cấp và mố phá sóng; hệ thống bảo vệ chân kè mái taluy sử dụng cọc cừ bê tông cốt thép dự ứng lực dài 5m, liên kết bằng dầm khóa đỉnh nhằm tăng độ ổn định cho công trình.nhằm tăng khả năng chống chịu trước tác động của sóng biển, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở.

UBND tỉnh giao UBND xã Bến Hải làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đồng thời yêu cầu UBND xã Bến Hải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả; bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Chủ động triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành dự án theo kế hoạch và chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành, dẫn đến bị cắt giảm hoặc thu hồi vốn.Việc đầu tư khắc phục sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các công trình hạ tầng ven biển; ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng, bảo vệ tài sản công đã được Nhà nước đầu tư. Đồng thời, từng bước khôi phục điều kiện khai thác bãi tắm cộng đồng Trung Giang, tạo thuận lợi cho phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ và sinh kế của người dân địa phương.

Một đoạn đường dạo thuộc công trình bãi tắm công cộng Trung Giang bị sạt lở, sụt lún, nhiều mảng bê tông lát nền gãy vỡ - Ảnh: B.T

Trước đó, ngày 5/6/2026 Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị có bài “Kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm để phát huy hiệu quả dự án đầu tư" phản ánh dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2-tiểu dự án tỉnh Quảng Trị có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện, dẫn đến tình trạng hàng chục nhà hàng, công trình dịch vụ du lịch ven biển thuộc dự án có tổng vốn đầu tư hơn 258 tỉ đồng tại khu vực Cửa Việt, Gio Hải và Trung Giang hoàn thành nhưng chậm đưa vào khai thác, một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp gây lãng phí nguồn lực đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch và sinh kế của người dân ven biển.