Bố trí giờ tan học hợp lý để tránh ùn tắc giao thông lúc cao điểm

Thông tin trên được Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 22/10.

Theo Trung tá Hoàng Bá Tuấn, thời gian qua, khu vực trung tâm và các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh chịu nhiều tác động từ thời tiết, nhu cầu đi lại tăng cao và việc thi công các công trình trọng điểm. Đặc biệt, mưa lớn vào buổi chiều thường xảy ra cùng thời điểm tan học và giờ cao điểm, làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT cho biết, việc cho học sinh về sớm vào những ngày có thể mưa để tránh giờ tan trường trùng với thời điểm mưa lớn và ùn tắc giao thông.

Trước tình hình này, Phòng CSGT đã chủ động dự báo các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giao thông như mưa lớn, triều cường, thi công công trình để có phương án ứng phó. Trong tuần qua, trước dự báo mưa liên tục vào các buổi chiều, Phòng CSGT đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh xem xét cho học sinh tan học sớm hơn bình thường. Việc điều chỉnh thời gian tan học giúp phụ huynh chủ động đưa đón con, tránh để giờ tan trường trùng với thời điểm mưa lớn và giao thông cao điểm. Qua đó, lượng phương tiện được phân bổ hợp lý hơn, góp phần giảm nguy cơ ùn tắc và giúp người dân hạn chế phải di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Cùng với việc chủ động ứng phó với thời tiết và điều chỉnh tổ chức giao thông, Phòng CSGT đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng lực thông hành tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo đó, Phòng CSGT đã vận hành thử nghiệm cụm điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông bằng công nghệ tại khu vực trung tâm. Qua đánh giá bước đầu, năng lực thông hành của các tuyến đường được điều chỉnh tăng khoảng 30% so với trước đây.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, Phòng CSGT đã đề xuất các cấp có thẩm quyền sớm xem xét nhân rộng mô hình, nâng cao hiệu quả điều tiết giao thông tại những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đối với những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường, xã, thanh niên xung phong và dân quân để kịp thời xử lý, không để các điểm ùn tắc kéo dài.

Cũng tại họp báo, Trung tá Hoàng Bá Tuấn thông tin về chiến dịch 100 ngày đêm làm sạch dữ liệu đăng ký xe theo chỉ đạo của Bộ Công an. Qua rà soát dữ liệu phương tiện, CSGT phát hiện một số vấn đề gây khó khăn cho công tác quản lý, đáng chú ý là tình trạng một chủ sở hữu đứng tên nhiều phương tiện, xe hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai Nghị quyết 57 và chiến dịch 100 ngày đêm làm sạch dữ liệu đăng ký xe, Phòng CSGT tập trung rà soát các nhóm phương tiện có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đồng thời phục vụ tốt hơn việc xác minh, truy cứu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn hoặc vi phạm pháp luật.

Các nhóm được tập trung rà soát gồm phương tiện do một chủ sở hữu đứng tên với số lượng lớn; xe đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông; xe không thực hiện kiểm định trong hai kỳ liên tiếp. Đặc biệt, đối với các phương tiện đã sử dụng trên 20 năm, lực lượng CSGT lưu ý cần kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn kỹ thuật trong quá trình lưu thông.

Việc làm sạch dữ liệu nhằm chuẩn hóa thông tin phương tiện, chủ sở hữu và giúp cơ quan chức năng quản lý chính xác hơn số phương tiện đang lưu hành, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh công tác làm sạch dữ liệu, Phòng CSGT đang phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu điều chỉnh thời gian hoạt động của một số loại xe có kích thước lớn, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực đô thị.

Đối với tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định trên các tuyến đường huyết mạch vào giờ cao điểm, CSGT đề xuất tăng mức xử phạt theo hướng đủ sức răn đe, góp phần hạn chế một trong những nguyên nhân gây ùn tắc kéo dài.

Một vấn đề khác được lực lượng CSGT đặc biệt lưu ý là việc xe sơ-mi rơ-moóc vận chuyển cuộn thép và các loại hàng hóa hình trụ không được chằng buộc đúng quy định. Khi hàng hóa rơi xuống đường, nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn, nhất là trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Theo Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Công an thành phố dự kiến tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp với các doanh nghiệp vận tải và tài xế, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa.

Sau đợt tuyên truyền, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, kiên quyết không để phương tiện chở hàng không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông trên địa bàn.