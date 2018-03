Bố trí chỗ học cho trẻ mầm non ở chung cư Carina Plaza

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn phường 16, quận 8 và các khu lân cận tiếp nhận trẻ nếu phụ huynh có nhu cầu gửi con sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư.

Người dân trong chung cư thoát được ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Liên quan đến vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh), tối 23/3, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, TP Hồ Chí Minh, cho biết: Trong chung cư này có Trường mầm non Thiên Anh với 135 trẻ đang theo học. Do vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn phường 16, quận 8 và các khu lân cận tiếp nhận trẻ nếu phụ huynh có nhu cầu gửi con sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư.

Theo ông Dương Văn Dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 sẽ đảm bảo chỗ học cho các cháu tại chung cư Carina Plaza cho đến khi tình hình được ổn định.

Hiện tại, khoảng 30 trẻ đã được chuyển qua học tại một cơ sở khác của trường mầm non Thiên Anh ở phường 10, quận 6.

Thu Hoài (TTXVN)