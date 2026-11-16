Bố trí các điểm tập kết rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thành Công.

* Thời gian qua, xã Thành Công đã chủ động lồng ghép các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng môi trường nông thôn.

Địa phương bố trí trên 230 triệu đồng đầu tư hệ thống thu gom, mua sắm thùng rác phục vụ phân loại rác thải; duy trì hiệu quả 8 tuyến đường tự quản. 100% số xóm tổ chức tổng vệ sinh môi trường định kỳ. Toàn xã có 98,11% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Tại buổi giám sát, đại diện địa phương giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác thu gom, tập kết rác thải; tình trạng một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xuống cấp, ngừng hoạt động.

Từ thực tế này, địa phương kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước sạch và hạ tầng xử lý rác thải.

Đại diện UBND xã Thành Công báo cáo, làm rõ một số nội dung với Đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Duy Hoàng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Thành Công trong huy động sức dân tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn.

Nhấn mạnh bảo vệ môi trường và bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trong vận động nhân dân thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phân loại, thu gom rác thải tại nguồn.

Đồng chí đề nghị xã Thành Công khẩn trương rà soát, quy hoạch quỹ đất, bố trí các điểm tập kết rác thải tập trung phù hợp, bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn.

Về nước sinh hoạt, địa phương cần chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước; rà soát thực trạng các công trình xuống cấp, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực duy tu, sửa chữa kịp thời, bảo đảm nguồn nước an toàn, ổn định, phục vụ đời sống và sức khỏe nhân dân.

* Theo báo cáo của xã Quân Chu, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm và khơi thông kênh mương.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Quân Chu.

Những kết quả đáng ghi nhận là: Trên 90% số hộ chăn nuôi, sản xuất có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh toàn xã đạt 99,20%, trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt 99,77%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 74,77%.

Qua giám sát thực tế, Đoàn đề nghị xã Quân Chu sớm có giải pháp khắc phục tình trạng các điểm tập kết rác tạm thời, xử lý dứt điểm việc đổ rác không đúng quy định; đồng thời rà soát, đề xuất phương án nâng cấp các công trình cấp nước tập trung đã xuống cấp.