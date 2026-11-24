Theo Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 22-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và chỉ đạo tại Văn bản số 5182/UBND-QLDA ngày 18-11-2026 của UBND phường Từ Liêm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được đặt ở mức cao nhất. Bên cạnh việc tăng tần suất quét hút, rửa đường và thu gom rác thải, việc bố trí hệ thống nhà vệ sinh công cộng lưu động được xác định là một trong những hạng mục trọng tâm nhằm phục vụ người dân và du khách về dự đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam”.

Bố trí 80 nhà vệ sinh lưu động phục vụ khán giả đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam” tại Mỹ Đình. Ảnh: Vân Nhi

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) đã tiến hành khảo sát thực địa, lên phương án phân bổ và hoàn tất lắp đặt 80 buồng nhà vệ sinh lưu động tại các vị trí thuận tiện dọc các tuyến đường xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Khu liên hợp thể thao dưới nước như Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp. Các điểm đặt nhà vệ sinh đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo khoảng cách hợp lý với các cổng kiểm soát vé, khu vực tập trung đông người nhưng không gây cản trở luồng di chuyển của khán giả và phương tiện làm nhiệm vụ.

Toàn bộ 80 nhà vệ sinh lưu động đưa vào phục vụ đợt này đều là loại hiện đại, khép kín, có đầy đủ hệ thống cấp nước sạch, chiếu sáng ban đêm và thông gió. Trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, các buồng vệ sinh được kiểm tra kỹ thuật, vệ sinh khử khuẩn và bổ sung đầy đủ vật tư tiêu hao như giấy vệ sinh, nước rửa tay. Tại mỗi cụm nhà vệ sinh đều có biển chỉ dẫn rõ ràng đặt ở tầm nhìn dễ quan sát để người dân thuận tiện tìm kiếm, hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ vào các khung giờ cao điểm trước giờ khai mạc và sau khi kết thúc chương trình.

Công nhân vệ sinh môi trường duy trì vệ sinh môi trường khu vực các nhà vệ sinh. Ảnh: Vân Nhi

Ông Lê Quân, Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn cho biết, đặc thù của các đêm nhạc quy mô lớn tại Sân vận động Mỹ Đình là lượng khán giả đổ về rất đông từ chiều tối và nán lại khu vực quảng trường đến đêm muộn. Nếu không chuẩn bị đủ hạ tầng vệ sinh công cộng, tình trạng quá tải hoặc phóng uế bừa bãi rất dễ xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường và hình ảnh văn minh của Thủ đô. Vì vậy, ngoài việc lắp đặt đủ 80 buồng vệ sinh theo phương án, Chi nhánh còn bố trí lực lượng công nhân ứng trực xuyên suốt tại từng cụm nhà vệ sinh để liên tục lau dọn, bổ sung nước sạch, khử mùi và giữ mặt bằng xung quanh luôn khô ráo, sạch sẽ.

Song song với công tác duy trì tại chỗ, Chi nhánh Cầu Diễn cũng huy động xe bồn hút chất thải chuyên dụng và xe cấp nước lưu động túc trực ngoài giờ cao điểm giao thông để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng đầy bể chứa hay thiếu nước sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và tổ trưởng sản xuất của Chi nhánh thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Từ Liêm cùng lực lượng công an, trật tự đô thị kiểm tra, giám sát vận hành, sẵn sàng phương án điều tiết khi lượng khách tăng đột biến.

Ngay sau khi đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam” khép lại và dòng khán giả rời khỏi khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh lưu động sẽ được đơn vị tiến hành hút xả, vệ sinh tổng thể, tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng vỉa hè, lòng đường trong thời gian sớm nhất, đảm bảo không tồn đọng rác thải hay phát sinh mùi hôi ra môi trường xung quanh.

Việc chủ động bố trí 80 nhà vệ sinh lưu động cùng quy trình vận hành bài bản của Chi nhánh Cầu Diễn đã góp phần giải quyết tốt bài toán hạ tầng thiết yếu cho một sự kiện văn hóa tập trung đông người, giữ gìn diện mạo sáng – xanh – sạch – đẹp cho khu vực Mỹ Đình trong dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.