Mở đầu chuyến công tác thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 26/11, tối 23/11, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, nhằm trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa Thanh Hóa với các địa phương, đối tác của Trung Quốc.