Bố trí 5 điểm trông xe miễn phí quanh khu vực Mỹ Đình
5 vị trí trông giữ phương tiện miễn phí sẽ được bố trí phục vụ người dân tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trong ngày 24/11. Phương án này do Sở Xây dựng phối hợp cùng Công an Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND phường Từ Liêm, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bo-tri-5-diem-trong-xe-mien-phi-quanh-khu-vuc-my-dinh-246261123190356395.htm