Bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia

Chiều 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn đã được tiếp thu, giải trình theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn đã được tiếp thu, giải trình theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát dự toán thu ngân sách Nhà nước đảm bảo chính xác, lưu ý tới tính khả thi của nguồn thu sử dụng đất, khắc phục tình trạng xây dựng dự toán không sát. Chính phủ lý giải, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2027 được xây dựng trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những biến động rất khó lường.

Việc xây dựng và bám sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các quy định của pháp luật về thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước với mức tăng khoảng 9,1% so với năm 2026, không có yếu tố phát sinh các chính sách thu mới tạo ra sức ép cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Đối với dự toán thu tiền sử dụng đất, theo Chính phủ, khoản thu tiền sử dụng đất có tính bất định từ tác động của khó khăn thị trường hiện nay. Vì thế, dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 đã quy định nguyên tắc việc triển khai thực hiện các dự án từ nguồn thu này phải phù hợp với tiến độ thu thực tế, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, dở dang.

Các đại biểu dự phiên họp.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn thu từ đất cũng như đẩy mạnh các nguồn thu khác, nhất là từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, đảm bảo cơ cấu thu ngày càng bền vững hơn.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, khi xây dựng phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ, chương trình, dự án đủ điều kiện giao dự toán của năm.

Đối với các nhiệm vụ dành nguồn nhưng chưa phân bổ cũng được rà soát kỹ lưỡng, đều là các nhiệm vụ thực sự cần thiết phải bố trí nguồn để tổ chức thực hiện trong năm.

Ví dụ chi đầu tư công khoảng 242.000 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển khác 47.200 tỷ đồng; chi thường xuyên hơn 165.000 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương hơn 80.000 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia 29.000 tỷ đồng…

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2027 là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, dự toán 408.747 tỷ đồng được bố trí để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương và 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Nghị quyết quy định việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 theo các phụ lục kèm theo; đồng thời xác định mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương. Đáng chú ý, Nghị quyết bố trí dự toán cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Trung ương Đảng theo báo cáo của Chính phủ. Đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kinh phí chi thường xuyên được bố trí tương ứng với nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025. Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô sau khi trừ chi phí tổ chức thu, Nghị quyết quy định nộp ngân sách Trung ương 100%. Trong đó, 5.215 tỷ đồng được bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, tương ứng 35% số thu, để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại được bố trí để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương. Nghị quyết cũng bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành, hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được phân bổ phải đúng quy định pháp luật, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện giám sát, kiểm toán việc triển khai Nghị quyết theo quy định của pháp luật.