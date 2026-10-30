Bộ trả lời việc đất ao có sổ đỏ từ 1997, khi thừa kế chuyển sang đất có thời hạn

Một công dân phản ánh mẹ mình có thửa đất rộng 1.175m2, được cấp sổ đỏ năm 1997. Trên giấy chứng nhận, thửa đất được ghi nhận gồm 625m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài và 550m2 đất ao cũng có thời hạn sử dụng lâu dài.

Sau khi người mẹ qua đời, gia đình tiến hành các thủ tục liên quan đến việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ, UBND xã xác định 625m2 là đất ở. Phần diện tích 550m2 còn lại được xác định lại thành đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, với thời hạn sử dụng được xác định.

Sự thay đổi này khiến gia đình băn khoăn bởi trên sổ đỏ được cấp từ năm 1997, toàn bộ 550m2 đất ao đã được ghi nhận có thời hạn sử dụng lâu dài.

Công dân đặt câu hỏi: Việc UBND xã xác định lại diện tích đất ao thành đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản có thời hạn sử dụng như vậy có đúng quy định pháp luật hay không?

Đồng thời, gia đình có quyền đề nghị công nhận toàn bộ diện tích đất ao nằm trong khuôn viên thửa đất ở là đất ở hay không? Việc điều chỉnh thông tin về loại đất có thể thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai do nhận thừa kế hay không?

Đối với đất được xác định là đất nông nghiệp, giấy chứng nhận cấp trước ngày 1/8/2024 ghi thời hạn sử dụng lâu dài hoặc không thể hiện thời hạn thì khi đăng ký biến động, thời hạn sử dụng đất được xác định lại là 50 năm theo quy định. Ảnh minh họa: Hồng Khanh.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và các quy định do địa phương ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ nêu một số nguyên tắc pháp lý liên quan.

Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 49/2026/NĐ-CP, đối với giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trước ngày 1/8/2024, nếu đất được xác định là đất nông nghiệp nhưng giấy chứng nhận ghi thời hạn sử dụng lâu dài hoặc không thể hiện thời hạn sử dụng thì khi thực hiện đăng ký biến động, thời hạn sử dụng đất được xác định lại là 50 năm.

Thời hạn này được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới giấy chứng nhận.

Về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bộ cho biết theo Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026, Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền, đồng thời quy định hồ sơ, trình tự và thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên, liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.