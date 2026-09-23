Bộ Tổng Tham mưu tập huấn tài liệu 'Phương tiện không người lái'

Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường chủ trì khai mạc. Cùng dự có Thiếu tướng Giang Văn Cử, Giám đốc Học viện Biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Học viện Biên phòng.

Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) phát biểu khai mạc tập huấn.

Trong 3 ngày tham gia tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, hơn 900 đồng chí giảng viên, giáo viên đến từ các nhà trường Quân đội và cán bộ các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng trong toàn quân nghe giới thiệu các chuyên đề: Tổng quan chung về phương tiện không người lái; một số quy định pháp luật về quản lý phương tiện bay không người lái; giải pháp phòng, chống phương tiện bay không người lái; phương thức tác chiến phương tiện bay không người lái ở một số nước trên thế giới; sử dụng phương tiện bay không người lái thực hiện một số nhiệm vụ trong chiến đấu...

Cùng với đó, các học viên còn nghiên cứu các chuyên đề về bảo đảm chất lượng mở và duy trì ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; triển khai chuẩn chương trình nhóm ngành quân sự gắn với xây dựng chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương học phần đáp ứng chuẩn đầu ra; xây dựng đề cương học phần ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nâng cao chất lượng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương học phần...

Các đại biểu và học viên dự khai mạc tập huấn tài liệu “Phương tiện không người lái” và xây dựng phát triển chương trình đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Bá Khương đề nghị Ban tổ chức lớp tập huấn chỉ đạo các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm đầy đủ trang bị, cơ sở vật chất, phương tiện; điều hành lớp tập huấn đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn tuyệt đối.

Kết thúc tập huấn, Ban tổ chức tổng hợp kết quả, báo cáo kịp thời; nghiên cứu đề xuất những giải pháp thiết thực để chỉ đạo các nhà trường Quân đội nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bổ sung nội dung về phương tiện không người lái vào chương trình đào tạo.

Đồng thời, các đồng chí giảng viên tham gia giới thiệu các chuyên đề cần phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức tốt nhất, kinh nghiệm thực tiễn. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia lớp tập huấn cần chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, thảo luận tham gia phát biểu ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.