Bộ Tổng Tham mưu lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, như: Trưng bày không gian văn hóa; biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc và tiểu phẩm sân khấu, tập trung làm nổi bật những giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các tiết mục tập trung vào những chủ đề gần gũi với đời sống cán bộ, chiến sĩ, như: Nét đẹp công sở, hạnh phúc gia đình quân nhân, quân nhân với văn hóa không gian mạng, chuyển đổi số, gìn giữ hòa bình...

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự chương trình.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; đồng thời tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú, nhân văn trong Bộ Tổng Tham mưu.

Các đại biểu tham quan các hoạt động văn hóa ngoài trời.

Những năm qua, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, lối sống và tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, các giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần, động lực để mỗi quân nhân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, mỗi cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tập thể thực sự đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cuộc sống.

Phần trình diễn áo dài, quân phục, trang phục dân tộc với chủ đề: Phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu tự tin tỏa sáng.

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung xây dựng môi trường văn hóa vào nghị quyết, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung hoạt động thiết thực, tránh dàn trải; các tổ chức quần chúng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.