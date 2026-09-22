Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác huấn luyện địa hình quân sự tại Lữ đoàn 673

Tham gia đoàn có Đại tá Đỗ Trung Dũng, Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 12; đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Quân đoàn 12; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 673.

Đại tá Trần Ngọc Viễn, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, trưởng đoàn kiểm tra, phổ biến kế hoạch kiểm tra tại Lữ đoàn 673.

Sau khi nghe báo cáo công tác huấn luyện địa hình quân sự của Lữ đoàn, đoàn đã trực tiếp kiểm tra kết quả quán triệt công tác địa hình quân sự theo các chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu; kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện; thực hành tác nghiệp trên bản đồ, kỹ năng đọc các ký hiệu bản đồ, xác định tọa độ, mục tiêu trên bản đồ; việc sử dụng máy định vị vệ tinh GPS.

Đại diện đoàn công tác hướng dẫn nội dung kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Trần Ngọc Viễn ghi nhận, đánh giá cao Lữ đoàn đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, triển khai và tổ chức huấn luyện công tác địa hình quân sự chặt chẽ, nghiêm túc, sát thực tế.

Hệ thống giáo án huấn luyện được soạn thảo đúng, đủ theo yêu cầu; tổ chức huấn luyện các nội dung, chương trình theo kế hoạch. Cán bộ được kiểm tra nắm vững các kỹ năng cơ bản trong khai thác, sử dụng bản đồ địa hình giấy, máy định vị vệ tinh cầm tay GPS để xác định vị trí đứng ngoài thực địa, khoảng cách, phương vị, xác định được vị trí đứng chân lên bản đồ theo tọa độ GPS.

Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Lữ đoàn cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa về trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng nội dung địa hình quân sự vào thực tiễn huấn luyện tại đơn vị. Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện đúng kế hoạch huấn luyện, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.