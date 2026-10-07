Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các nhà trường thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Tại hai nhà trường, đoàn công tác nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; kiểm tra một số mặt công tác, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo, huấn luyện và xây dựng đơn vị.

Những năm qua, trong điều kiện tổ chức, biên chế có sự điều chỉnh, yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, hai nhà trường đã chủ động kiện toàn tổ chức, duy trì nền nếp chính quy, rà soát chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và xây dựng đơn vị.

Trung tướng Lê Văn Hướng chủ trì buổi làm việc với hai nhà trường.

Từ năm 2022 đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1 đã và đang đào tạo hàng nghìn học viên thuộc nhiều loại hình, đối tượng. Nhà trường tích cực triển khai các đề tài, sáng kiến, biên soạn giáo trình, tài liệu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và điều hành. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính được duy trì chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trường Cao đẳng Hậu cần 1 cũng đã và đang đào tạo hàng nghìn học viên quân sự trong 5 năm gần đây và triển khai đào tạo hệ dân sự theo nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chuyển đổi số được quan tâm; nhiều giáo trình, tài liệu được xây dựng mới và số hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đoàn công tác kiểm tra việc học tập của học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1.

Đoàn công tác kiểm tra việc học tập của học viên Trường Cao đẳng Hậu cần 1.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Văn Hướng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả hai nhà trường đạt được thời gian qua; yêu cầu các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn cao.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức biên chế. Thực hiện chặt chẽ việc sắp xếp, điều chuyển quân số theo đúng quy định, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của hai nhà trường, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng giao các cơ quan chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.