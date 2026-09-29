UBND TPHCM ban hành Quyết định số 74/2026/QĐ-UBND ngày 28/09/2026 về Bộ tiêu chí phát triển văn hóa toàn diện cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2030, theo quy định tại Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực từ 10/10/2026.

Theo đó, Quyết định số 74/2026/QĐ-UBND này quy định về Bộ tiêu chí về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2030 theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 - 2030.

Bộ tiêu chí áp dụng đối với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao công bố chỉ tiêu cụ thể, ban hành hướng dẫn thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn việc xét, công nhận địa phương đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện; thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận của UBND cấp xã; chủ trì, phối hợp hướng dẫn thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực được phân công, đồng thời hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí.

UBND cấp xã chủ động cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù văn hóa và nhu cầu phát triển của địa phương, bảo đảm mức đạt chuẩn không thấp hơn quy định của Thành phố.

Đồng thời, hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; xây dựng hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã, phường, đặc khu đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện theo hướng dẫn.

Toàn văn Quyết định số 74/2026/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí phát triển văn hóa toàn diện cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2030

Bộ Tiêu chí về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã trên địa bàn TPHCM