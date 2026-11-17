Giới thiệu chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Thương mại Mỹ ngày 16/11 công bố quy định mới nhằm ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài để tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Mỹ, qua đó hạn chế khả năng né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện hành.

Quy định tạm thời do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại ban hành yêu cầu các hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao trong nước đối với một số loại chất bán dẫn tiên tiến đến Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil sẽ phải được cấp phép.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ có thể bổ sung các quốc gia khác sau khi tham khảo ý kiến Ngoại trưởng hoặc Cố vấn An ninh Quốc gia.

Biện pháp mới nhằm khắc phục kẽ hở cho phép doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực điện toán từ các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài có sử dụng chip Nvidia tiên tiến, thay vì trực tiếp nhập khẩu những loại chip đang bị hạn chế vào Trung Quốc.

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chỉ trích Bộ Thương mại chậm xử lý công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore, khách hàng của Nvidia bị cáo buộc chuyển hướng chip AI sang Trung Quốc.

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã thúc đẩy biện pháp hạn chế đối với công ty này trong nhiều tháng.

Trước đó, Thượng nghị sỹ Maria Cantwell, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Thương mại Thượng viện, cũng yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tăng cường kiểm soát việc bán chip AI cho Trung Quốc.

Bà cảnh báo các doanh nghiệp như Alibaba và ByteDance có thể sử dụng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài được trang bị chip Nvidia để huấn luyện các mô hình AI tiên tiến, qua đó né tránh hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Những tranh cãi về kiểm soát công nghệ diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang trải qua biến động nhân sự cấp cao. Nhà đồng sáng lập Jensen Huang đã từ chức CEO trong tuần trước, sau khi xuất hiện các thông tin về quan hệ cá nhân với Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed bị nghi có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc. Các cáo buộc này chưa được xác nhận chính thức.

Khi được hỏi về những thông tin liên quan, Tổng thống Donald Trump ngày 16/11 cho biết ông chưa có cơ sở để kết luận Alice Huang là gián điệp Trung Quốc. Ông cũng khẳng định an ninh quốc gia Mỹ không bị đe dọa và không phản đối khả năng Jensen Huang trở lại lãnh đạo Nvidia.

Sau khi ông Huang từ chức, Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. Nvidia đồng thời thuê đơn vị tuyển dụng bên ngoài để tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Theo giới quan sát, quy định mới của Bộ Thương mại phản ánh nỗ lực của Washington nhằm kiểm soát chặt hơn hoạt động lưu chuyển chip bán dẫn tiên tiến và hạn chế khả năng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận năng lực điện toán AI của Mỹ thông qua các trung tâm dữ liệu đặt tại nước thứ 3./.