Bỏ thuốc huyết áp, uống muối giá 3 triệu đồng/kg rồi nhập viện

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam chia sẻ trường hợp một phụ nữ 58 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, huyết áp tăng cao sau khi tự ý bỏ thuốc điều trị để sử dụng một loại muối được quảng cáo có khả năng chữa nhiều bệnh.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, từng phải dùng thuốc để kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bà nghe theo lời giới thiệu về một phương pháp chăm sóc sức khỏe kết hợp nằm giường đá và uống muối được chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C.

Tin vào những lời quảng cáo, người phụ nữ dự định bỏ ra 150 triệu đồng mua một chiếc giường đá. Bà cũng mua loại muối nói trên với giá khoảng 3 triệu đồng/kg để uống hằng ngày, hy vọng cải thiện sức khỏe. Đáng chú ý, bà tự ý ngừng thuốc huyết áp, thay thế hoàn toàn bằng sản phẩm này.

Khi đến khám, huyết áp của bệnh nhân được ghi nhận ở mức khoảng 180 mmHg. Dù nhập viện, bà vẫn mang theo loại muối để tiếp tục sử dụng. Không chỉ bản thân, người chồng mắc suy thận của bà cũng tin tưởng và dùng sản phẩm với mong muốn chữa bệnh.

Theo bác sĩ Mạnh, đây là trường hợp đáng lo ngại bởi bệnh nhân không chỉ tự ý ngừng điều trị tăng huyết áp mà còn có tiền sử phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, cần được theo dõi sức khỏe và điều trị phù hợp.

Muối ăn chứa natri, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, từ điều hòa dịch thể đến dẫn truyền thần kinh và co cơ. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá nhiều, natri có thể gây áp lực lên hệ tim mạch, đặc biệt ở người mắc tăng huyết áp hoặc bệnh thận.

Muối ăn chứa natri, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. (Ảnh minh hoạ)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Đây là tổng lượng muối từ tất cả nguồn thực phẩm, không chỉ phần được thêm vào khi nấu nướng.

Bác sĩ Mạnh giải thích, natri có khả năng giữ nước. Khi lượng natri đưa vào cơ thể vượt mức cần thiết, cơ thể có xu hướng giữ lại nhiều nước hơn, làm tăng thể tích máu lưu thông. Khi đó, áp lực lên thành mạch cũng tăng, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn.

Nếu tình trạng này kéo dài, huyết áp có thể tăng và làm tổn thương tim, thận, mạch máu. Với người đã mắc tăng huyết áp, ăn mặn thường xuyên còn khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn hơn. Người bị suy thận càng cần thận trọng do chức năng đào thải natri và điều hòa dịch của thận có thể đã suy giảm.

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính, nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ ràng. Người bệnh có thể cảm thấy hoàn toàn bình thường dù huyết áp vẫn ở mức cao. Nếu không được kiểm soát, bệnh làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và tổn thương thận.

Một trong những sai lầm thường gặp là tự ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã trở về mức ổn định. Thực tế, chỉ số huyết áp được kiểm soát có thể chính là kết quả của quá trình điều trị, không có nghĩa bệnh đã khỏi.

Việc dừng thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có chỉ định có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng. Đặc biệt, người mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, suy thận, bệnh tuyến giáp cần được bác sĩ đánh giá trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hỗ trợ sức khỏe nào.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tin vào những quảng cáo như “chữa khỏi hoàn toàn”, “chữa bách bệnh” hay sản phẩm có thể thay thế thuốc điều trị nhiều bệnh lý. Một loại muối, dù được giới thiệu bằng quy trình sản xuất đặc biệt hay có giá thành cao, cũng không mặc nhiên trở thành phương pháp chữa bệnh.