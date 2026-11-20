Quốc hội Khóa XVI

Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 20/11, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, trong đó nội dung đáng chú ý là việc bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu, chịu trách nhiệm trước pháp luật

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm đồng bộ với pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi quy định về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm tổ chức thi công, nghiệm thu theo thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định; đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công thuộc phạm vi quản lý.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật (ảnh QH).

Việc nghiệm thu được thực hiện theo từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Đối với các bộ phận công trình, phương tiện giao thông bị che khuất, phải nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Công trình, phần công trình, hạng mục công trình và phương tiện giao thông chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng sau khi đã nghiệm thu theo thiết kế phòng cháy, chữa cháy được thẩm định, thẩm duyệt.

Việc bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu và thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được đặt cùng với yêu cầu hoàn thiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước và quy định xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như chất lượng phương tiện.

Tháo gỡ vướng mắc cho công trình hiện hữu, xử lý các trường hợp chuyển tiếp

Bên cạnh đó, Luật bổ sung các quy định về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các công trình, cơ sở hiện hữu.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình và cá nhân đã bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động sau khi Luật có hiệu lực.

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Luật có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong, việc xử lý tiếp tục được thực hiện theo quy định mới.

Đáng chú ý, các quyết định yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đã ban hành đối với trường hợp quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 sẽ chấm dứt áp dụng kể từ ngày Luật sửa đổi có hiệu lực thi hành.