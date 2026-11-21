Xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong PCCC

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027, quy định rõ không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình và cá nhân đã bị tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động sau khi luật có hiệu lực thi hành.

Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Media Quốc hội).

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đã rà soát để bảo đảm nội dung sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, bổ sung, hoàn thiện quy định của dự thảo Luật và nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật để xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và việc xử lý vi phạm để kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, luật mới quy định chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm tổ chức thi công, nghiệm thu công trình, phương tiện giao thông theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm định.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, đơn vị thi công có trách nhiệm bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình thi công công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý của mình. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Luật cũng quy định chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông theo các quy định, gồm: nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống và nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình;

Đối với các bộ phận của công trình, bộ phận phương tiện giao thông bị che khuất thì phải nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo.

Quyết định việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từng phần công trình, từng hạng mục công trình trong trường hợp phần công trình, hạng mục công trình đó đủ điều kiện vận hành độc lập, bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông.

Chỉ được đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng sau khi đã nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được thẩm định, thẩm duyệt.

Gỡ khó trong việc xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, cơ quan soạn thảo đã bổ sung, hoàn thiện các quy định về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tốt nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Kết quả biểu quyết thông qua luật (Ảnh: Media Quốc hội).

Đồng thời, bổ sung vào dự thảo quy định về giải pháp để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại hiện nay.

Nội dung nữa được rà soát, hoàn thiện là quy định về xử lý chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính để không bị vướng mắc, bất cập khi tổ chức thực hiện và chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung, kỹ thuật của dự thảo.

Theo Điều khoản chuyển tiếp, hồ sơ giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày Luật có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong thì được tiếp tục giải quyết theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Luật này.

Việc quản lý đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, trường hợp đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 14 của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 thì chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.