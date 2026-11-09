Bộ Tham mưu Quân khu 7: Sinh hoạt Ngày Pháp luật bằng những tình huống thực tiễn

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì buổi sinh hoạt.

Tham dự buổi sinh hoạt có đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên dự buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền những nội dung cơ bản, điểm mới của các văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng, quản lý đơn vị; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đồng thời, được thông tin, phân tích về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Bộ Tham mưu từ đầu năm 2026 đến nay.

Chiến sĩ trả lời tình huống pháp luật tại buổi sinh hoạt.

Điểm nhấn của buổi sinh hoạt là phần trả lời tình huống pháp luật và giao lưu tìm hiểu pháp luật. Các tình huống do Ban tổ chức đưa ra bám sát thực tiễn công tác, sinh hoạt, đời sống của bộ đội, tập trung vào những tình huống ứng xử pháp luật và những vấn đề dễ phát sinh vi phạm như phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; phòng, chống vi phạm trật tự, an toàn giao thông; các tình huống phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật trong thời điểm cuối năm...

Với hình thức hỏi - đáp trực tiếp, ngắn gọn, cán bộ, chiến sĩ chủ động phân tích tình huống, vận dụng kiến thức pháp luật để nhận diện hành vi vi phạm và đề xuất cách xử lý phù hợp. Không khí giao lưu diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, những quy định pháp luật được truyền tải đến chiến sĩ gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng vào thực tiễn.

Thông qua sinh hoạt Ngày Pháp luật, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa việc tìm hiểu, chấp hành pháp luật và kỷ luật trở thành ý thức tự giác, nền nếp thường xuyên của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu Quân khu 7 mẫu mực về thực hiện nền nếp chính quy và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".