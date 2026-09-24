Bộ Tham mưu (Quân khu 7): Phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Đợt thi đua diễn ra đến hết ngày 25-12-2026, Bộ Tham mưu tập trung hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, gồm: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, bảo đảm 100% quân số khỏe; kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% khá, giỏi; tham mưu, chỉ đạo, tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao an toàn, chặt chẽ, hiệu quả.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ dự buổi phát động thi đua.

Bộ Tham mưu phấn đấu không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm đến mức thấp nhất; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công tác.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, quản lý chặt chẽ các nguồn lực; thực hiện tốt công tác chính sách và tiếp tục thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong hội thi, hội thao được Bộ Tham mưu (Quân khu 7) khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thượng tá Trần Thái Khương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu (Quân khu 7) yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Các cá nhân có thành tích trong hội thi, hội thao được Bộ Tham mưu (Quân khu 7) khen thưởng.

Dịp này, Bộ Tham mưu (Quân khu 7) đã khen thưởng 1 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao, hội thi và tham gia các chương trình, phong trào năm 2026.