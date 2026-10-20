Bộ Tham mưu Quân khu 7 gặp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đến dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Ngọc Kiên, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 và các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Đại tá Nguyễn Ngọc Kiên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội. Phát huy truyền thống, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Tham mưu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tặng quà cho các cán bộ, hội viên phụ nữ.

Với hơn 100 hội viên, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng hình ảnh người phụ nữ “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”. 100% cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Công tác chăm lo đời sống hội viên phụ nữ và trẻ em được triển khai thiết thực. Hội duy trì nguồn “Quỹ tiết kiệm”, hỗ trợ 8-10 hội viên vay vốn mỗi năm, mức vay từ 10 đến 20 triệu đồng/người; triển khai mô hình “Heo đất yêu thương”, tạo nguồn lực giúp đỡ các hội viên khó khăn. Trong năm, Hội đã tham mưu tặng quà 17 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 26 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt; khen thưởng 27 cháu học tập xuất sắc và tặng quà hơn 1.000 thiếu nhi là con cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Hội còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân liệt sĩ, lan tỏa phẩm chất nhân ái, nghĩa tình của phụ nữ Quân đội.

Tiết mục múa lân sư rồng tại buổi ra mắt Đội Văn nghệ xung kích và Đội Lân - Rồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Ngọc Kiên biểu dương, đánh giá cao những kết quả Hội Phụ nữ đạt được; đồng thời yêu cầu Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả chuẩn mực phụ nữ Quân đội thời kỳ mới, gắn với thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động. Mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy vai trò tiên phong trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Hội cũng cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo tốt hậu phương Quân đội, nắm chắc tâm tư hội viên, kịp thời hỗ trợ hội viên khó khăn và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tiết mục văn nghệ xung kích.

Các đại biểu xem biểu diễn văn nghệ xung kích.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã tặng quà cho 100% cán bộ, hội viên phụ nữ của Bộ Tham mưu.

Dịp này, Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức ra mắt Đội Văn nghệ xung kích và Đội Lân – Rồng. Hai đội có nhiệm vụ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng biểu diễn, phục vụ cán bộ, chiến sĩ; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời, gắn hoạt động biểu diễn với nhiệm vụ chính trị, giao lưu kết nghĩa và công tác dân vận, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.