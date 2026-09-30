Bộ Tham mưu (Quân khu 7): Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ đầu năm 2026 đến nay, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Bộ Tham mưu (Quân khu 7) triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ chuyên môn, vật chất, kinh phí, khuyến khích cán bộ, nhân viên nghiên cứu, sáng tạo. Qua triển khai, các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu đã tuyển chọn được 20 giải pháp, sáng kiến tiêu biểu để đề nghị xét, công nhận cấp cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Các sáng kiến tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó, nhiều sáng kiến nghiên cứu, xây dựng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới thiết thực phục vụ hoạt động quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác hậu cần - kỹ thuật.

Tác giả báo cáo sáng kiến tại hội nghị.

Tác giả trình bày giải pháp sáng tạo tại hội nghị.

Qua thẩm định, Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở Bộ Tham mưu đánh giá cao 20 sáng kiến, giải pháp đều có tính ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Các sáng kiến giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính an toàn trong quản lý, thân thiện môi trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hải Nam biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các đơn vị, tác giả, nhóm tác giả trong thời gian qua. Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; kịp thời phát hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả để tổ chức phổ biến, áp dụng rộng rãi.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Bộ Tham mưu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, trao đổi thẳng thắn, đánh giá đúng thực chất từng sáng kiến, từ đó có nội dung, biện pháp hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện sáng kiến, đồng thời nghiên cứu tổ chức triển khai ứng dụng vào thực tiễn, bảo đảm an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.