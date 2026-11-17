Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao quyết định “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình Bà Nguyễn Thị Trinh.

Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chủ trì buổi bàn giao. Tham dự buổi bàn giao có đại biểu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương Phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đại biểu các cơ quan Bộ Tham mưu.

Bà Nguyễn Thị Trinh, trú tại Phường Thành Khê, thành phố Đà Nẵng là Thương bình 4/4, khó khăn về nhà ở, thường xuyên đau yếu. Sau thời gian triển khai thực hiện, ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Ngội nhà trị giá 180 triệu đồng, trong đó Bộ Tham mưu Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng. Phần còn lại do anh em, họ hàng đóng góp.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương chung vui cùng gia đình Bà Nguyễn Thị Trinh.

Việc xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa để gia đình bà Nguyễn Thị Trinh có nơi ở mới khang trang, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu đối với công tác chính sách, hậu phương Quân đội. Đây còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với các gia đình có công với cách mạng, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.