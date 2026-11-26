Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khối lượng công việc lớn và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk và diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, nổi bật là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Chiến dịch Quang Trung thần tốc".

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, công tác xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,63% so với dân số; các đoàn tham gia hội thao, hội thi đạt nhiều thành tích cao. Công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, tác chiến điện tử, cơ yếu, công nghệ thông tin, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần giữ vững nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 5 trao bằng khen tặng các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu trong năm 2026. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu Bộ Tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tác chiến, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện; tham mưu chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi, diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Campuchia; đẩy mạnh xây dựng tổ chức, biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh", nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ; đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 80 năm Ngày Truyền thống Bộ Tham mưu (19-12-1946/19-12-2026) và tổ chức chu đáo các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu đã trao bằng khen tặng các tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.